训练时伤及左手腕‧罗伦索错过雪邦测试赛 西班牙摩托车骑士罗伦索将错过下个月6日至8日在雪邦赛车场的测试赛，他在意大利训练时不幸左手腕骨折，需要动手术。

（马德里22日综合电）西班牙摩托车骑士罗伦索将错过下个月6日至8日在雪邦赛车场的测试赛，他在意大利训练时不幸左手腕骨折，需要动手术。

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3次世界冠军罗伦索上赛季后结束与杜卡迪的宾主关系，新赛季为本田效力，取代退休的佩多罗沙，他将与新科世冠马奎兹强强联手。

本田发布声明中宣布31岁的罗伦索在维罗纳训练时弄伤了左手腕，他去年10月参加泰国站摩哆车大赛时也伤及同一手腕。目前，罗伦索的手腕已经置入一枚螺丝，会继续留院观察24小时。

“（罗伦索）会有4天时间休息，来让伤口有足够时间恢复，然后再开始物理治疗。我们决定让罗伦索缺席雪邦测试赛，让他专注痊愈。他的目标是赶上2月23至25日的卡塔尔测试赛。”

而新赛季将在3月10日在卡塔尔站打响，而大马站跟去年一样，落在倒数第二站即第18站，将在11月3日举行。