指“消拯队只会吃睡”引公愤·青年到消拯局道歉 批评搜救队“太烂”结果触犯众怒，华青到消拯局道歉“灭火”。

消拯官接受华青的道歉（取自互联网）。

（槟城22日讯）批评搜救队“太烂”结果触犯众怒，华青到消拯局道歉“灭火”。

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槟城大桥休旅车坠海事故引起全民关注，一名华青网民收看搜救队救援行动的网路直播时，留下指搜救队“太烂”、“只会睡觉和吃”等留言，结果引起公愤，不止其留言被网民截图疯传，其脸书户头也被举报至被封锁。他自知理亏且承认错误，今早到槟消拯局弯腰行礼、道歉和认错。

该男子昨日在网络留言：“我们的消拯队太烂了，这么靠近（槟城大桥）也无法找到位置，全部都只会睡觉和吃罢了。”

他留言批评的对象是“我们的消拯队”，实际上整个搜救队还包括警方、海军和海事执法机构成员等。他的留言引来很多网民的炮轰。

其留言被网民截图并广传后，该男子也自知理亏，今早9时30分特地到霹雳路槟消拯局，向全体消拯员和搜救员道歉。

“我很后悔昨天对大马消拯员发表的言论。我已经负起责任，并向槟城霹雳路的的消拯局道歉。”

承诺不再出言不逊

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他也呼吁民众，若不知搜救队经历了什么挑战，就勿对搜救队作出负面的评论。

“我承诺不会再对大马制服人员出言不逊。我希望大家不会像我一样，在还不清楚他们所经历的事之前，就对制服人员做出负面评价。”

据知，浮罗交怡警局也接获投报，要求针对其留言采取行动。