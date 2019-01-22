阿兹曼：待调查报告出炉后定夺·拟槟桥上装超速监控器 南北大道公司董事经理拿督阿兹曼指出，槟城大桥休旅车被撞落海事件后，该公司计划在桥上安装超速监控摄像机，但一切都须等到调查报告出炉后才定夺。

阿兹曼（右二）建议槟城大桥上安装超速监控摄像机，但一切需等待调查报告出炉才定夺；左一起为森州总警长拿督诺阿占、防范罪案及社区安全部总监拿督斯里罗斯里、南北大道公司主席丹斯里莫哈末沙立、交通调查及执法组副总监祖基菲、副总警长丹斯里诺拉昔；右一为大马大道局总监拿督阿兹士。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉22日讯）南北大道公司董事经理拿督阿兹曼指出，槟城大桥休旅车被撞落海事件后，该公司计划在桥上安装超速监控摄像机，但一切都须等到调查报告出炉后才定夺。

广告

他说，大桥上目前仅有闭路电视，并没有超速监控摄像机。

他说，该公司也会研究其管辖的6条大道是否也需增加超速监控摄像机，料需一笔庞大开销。

“槟城大桥是根据BS5400英国桥梁规范建造，车速限制每小时80公里，而桥栏则1公尺高，若要减低车速或增加桥栏的高度，都须重新研究。”

他今早代表大道公司出席“安全行动（Ops Selamat）”推介仪式后，在新闻发布会上，除了对死者家属表达致哀之外，并承诺该公司将竭尽所能提供一切支援与支持。

阿兹曼说，根据数据显示，槟城大桥的死亡车祸率下降54%，即从2017年的13宗减少至6宗；车祸也从2017年的345宗减少至2018年的332宗，减少4%。