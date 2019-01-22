清真标志不符食品认证． 泗2饮食店被警告 （泗里街22日讯）国内贸易及消费事务部泗里街分局主任珍妮特伦透露，泗里街两家饮食店因店内展示的清真食品标志，不符合清真食品认证（Sijil Pengesahan Halal），而接获警告。

（泗里街22日讯）国内贸易及消费事务部泗里街分局主任珍妮特伦透露，泗里街两家饮食店因店内展示的清真食品标志，不符合清真食品认证（Sijil Pengesahan Halal），而接获警告。

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据悉，国内贸易及消费事务部泗里街分局昨午联合砂拉越伊斯兰宗教局（JAIS）在泗里街地区对各家餐馆及饮食店提供的任何清真食品、商品或服务展开突检行动，以确保有关餐厅及饮食店等遵守清真食品法令及法规。



她说，那些未遵守清真食品法令及法规的商家，若被发现触法，可在2011年商品事务法令（清真认证与标志）下被判罚。



“如果是公司，初犯可被罚款不超过20万令吉，第二次或重犯，罚款不超过50万令吉。若是个人，罚款不超过10万令吉或监禁不超过3年，或两者兼施；若重犯可判罚款不超过20万令吉或坐牢不超过5年，或两者兼施。”