警方：双溪哥央挑衅事件‧等指示传召朱比里 彭亨州副总警长拿督莫哈末尤斯里说，警方正等候副检察司指示，以传召水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里针对双溪哥央挑衅事件录取口供。

（马金仑22日讯）彭亨州副总警长拿督莫哈末尤斯里说，警方正等候副检察司指示，以传召水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里针对双溪哥央挑衅事件录取口供。

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他说，警方目前还在调查此案，至于涉及此案的警员还在执勤。

“在接到副检察司的指示后，我们会传召东姑朱比里前来协助调查。”

莫哈末尤斯里今日巡视金马仑国会补选提早投票情况后，受到在场记者询问时，如此表示。

他补充，警方至今共接获21起针对金马仑国会补选时的各种投报。

“警方将会把这些投报交予选举委员会及反贪污委员会进行调查。”

他促请各造在竞选期间守法，以确保补选能够顺利进行。他也呼吁选民在星期六提早出来投下手中宝贵的一票，履行公民责任。

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接副部长被指滥用官车助选投报

另一方面，莫哈末尤斯里说，有关一名副部长被指涉嫌滥用官车助选的案件，警方仍在等待副检察司的指示。

他陪同选委会主席阿兹哈等巡视设在碧兰璋警局的投票站后受媒体追问时说，警方迄今共接到21宗有关金马仑国席补选的投报，包括有关一名副部长涉及滥用官车助选事件。

他呼吁参选政党党员、支持该党的选民及拜访者，不论是在助选或投票时，都依法行事及处事要宽容。

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他也促请选民26日投票日当天早点出来投票，警方会确保选民在安全的情况下投票，警方也会监管交通情况。