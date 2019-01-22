NBA‧三分球前10投全中‧勇士汤普森轰跨湖人 克雷‧汤普森昨日再次展现疯狂射手本色，只用了三节就砍进44分，其中23分更是集中在第三节，让勇士以130比111击败湖人，不但取得8连胜更一雪耶诞大战输球耻辱。

（洛杉矶22日综合电）前10次三分球全部命中，这样的超级射手，让湖人难以招架！

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克雷‧汤普森昨日再次展现疯狂射手本色，只用了三节就砍进44分，其中23分更是集中在第三节，让勇士以130比111击败湖人，不但取得8连胜更一雪耶诞大战输球耻辱。

而汤普森此役在三分线外11投10中，前10次出手更是完美百分百命中率，追平了劳森在2011年不失手情况下连续命中三分球纪录的联盟纪录。

不过汤普森比劳森更可怕，因为他只花27分钟就完成这项纪录，火热手感就像去年10月底碰公牛队的翻版，当时他写下NBA纪录的单场14记三分球，同样是花27分钟就轰下52分。

而汤普森此役命中率更漂亮，全场20投只错失3球，写下生涯第5场至少飙进10记三分球的纪录。

76人28分优势击落火箭

在另一场焦点战，火箭“大胡子”哈尔登虽然持续火热独得37分，但76人仍靠多点开花的攻势以121比93轻取伤兵不断的火箭，拿下近11场比赛以来的第8胜，同时也是76人近36年来对战火箭的最大胜分差。

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赛前写下连续19场得分超过30分现役球员纪录的哈尔登，此役自然成为76人重点看防的目标，而76人的科里布鲁尔、恩比德都与哈尔登有多次肢体对抗冲突，让两队对抗火花不断。