商人控贩运2900万冰毒·案展4月1日过堂 涉嫌贩运569.46公斤冰毒，印裔废铁收购商今日被控上太平推事庭，由于控方仍在等候化验报告，因此案件展至4月1日过堂。

被告（左二）不允准保释，遭警方带离法庭。（图：星洲日报）

（霹雳．太平22日讯）涉嫌贩运569.46公斤冰毒，印裔废铁收购商今日被控上太平推事庭，由于控方仍在等候化验报告，因此案件展至4月1日过堂。

广告

被告为迪纳卡登（38岁），来自怡保，他被控于今年1月12日下午5时半，在南北大道北上213公里处的太平休息站，贩运569.460公斤的冰毒，抵触1952年危险毒品法令第39B（1）（a）条文。

一旦罪成，唯一的刑法是死刑。

据全国总警长丹斯里弗兹之前针对此案所发布的信息显示，有关价值2900万令吉的冰毒，贩毒集团准备运出国外，警方在此案中扣捕了共3人，包括司机。

警方扣捕了货柜罗里司机后，在怡保及美罗收费站逮捕了另2名印裔男子，初步调查相信这个贩毒集团试图将毒品送往槟城港口，透过水路运往其他国家。

被扣2人将转为控方证人

据知，案中被扣的2名人士，将转为控方证人。

广告

被告辩护律师查迪罗星表示，他仍未收到详细的控方资料，而副检察司阿祖鲁则指控方仍在等待化验报告。

推事莫哈末海鲁表示，由于此案的判决是死刑，被告不允准保释，过后把案件展至4月1日过堂。