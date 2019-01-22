指向彭森林局借5车助选‧彭州祕书斥朱比里滥权 彭亨州秘书拿督斯里沙烈胡丁说，水务丶土地及天然资源部副部长东姑朱比里使用森林局四轮驱动车进行金马仑国会议席补选助选活动，是一项滥权及滥用纳税人金钱的行为。

（彭亨‧立卑22日讯）彭亨州秘书拿督斯里沙烈胡丁说，水务丶土地及天然资源部副部长东姑朱比里使用森林局四轮驱动车进行金马仑国会议席补选助选活动，是一项滥权及滥用纳税人金钱的行为。

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他发表文告说，据他所了解，朱比里是以水务丶土地及天然资源部副部长身份向彭亨州森林局借用5辆车。

“根据副部长办公室致给彭亨州森林局主任的公函，借车的目的是为了进行副部长与原住民亲民活动。

“车辆是联同司机和添油卡一起借给副部长。”

希盟党旗遮森林局徽章

他说，5辆车中，只有一辆被发现充作竞选活动用途，车上挂有希望联盟党旗和国旗以遮盖彭亨州森林局徽章。

“另外4辆交通工具仍然无法侦查到。”

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他说，政府购买这些交通工具，支付油钱和司机薪水，该些交通工具本应该用以缉查非法伐木活动，不是用在政府竞选活动。

“我被网民轰炸，为何彭亨州政府拥有的车辆被用作在竞选活动上，同时贴有政党徽章。

“我要说明，森林局被允许借出该些交通工具，是用于副部长职务上，无论如何，车辆贴上政党徽章之后，我已经指示收回车辆的使用。”