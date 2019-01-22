连撞3车2摩哆遭围捕．莽男囚5个月罚7千 日前在新班底谷大道横冲直撞导致3辆轿车及2辆摩哆车的交通事故，闯祸后还企图逃跑的华裔男子，今日被控上庭，即日起入狱5个月及罚款7000令吉。

（吉隆坡22日讯）日前在新班底谷大道横冲直撞导致3辆轿车及2辆摩哆车的交通事故，闯祸后还企图逃跑的华裔男子，今日被控上庭，即日起入狱5个月及罚款7000令吉。

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现年29岁的被告刘金荣（译音，手机店员工）面对鲁莽驾驶罪名，并俯首认罪。

身穿灰蓝色T恤的被告在求情时说，其家人并不知道他今日被控上庭，希望法庭能轻判。

主控官诺丽雅娜副检察司则说，被告鲁莽的行为导致一共5辆轿车及摩哆车损坏，其中一名摩哆车乘客更因此受轻伤，而此案也获得媒体广泛报道，因此涉及公共利益，要求法庭严惩被告，以警戒社会大众。

推事沙拉瓦南判处被告即日起入狱5个月，以及罚款7000令吉，若无法缴付罚款，则须以坐牢7个月代替。同时，被告也从即日起的两年内，失去考取驾驶执照的资格。

根据控状，被告身为车牌WVT156白色现代Accent的车主，于今年1月16日约中午12时30分，在新班底谷13.4公里处朝孟沙方向的路段鲁莽驾驶，并撞向一辆白色马自达3、白色宝腾Persona、白色丰田Vios、黑色本田Wave摩哆车，以及黑色野马哈摩哆车，抵触1987年陆路交通法令第42（1）条文。

尿检呈阳性反应

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一旦罪成，可被判处监禁不超过5年，以及罚款不少于5000令吉但不超过1万5000令吉，失去考取驾驶执照的资格不少于2年，P驾照也将被吊销。

吉隆坡交通调查及执法组副主任沙里夫丁警监指出，肇祸司机先是与快车道的一辆轿车及一辆摩哆车擦撞，之后又与前方的两辆轿车擦撞，并在撞上前方一辆摩哆车的尾部，导致摩哆车骑士飞跌在路上后才终于停下。

他说，肇祸轿车将摩哆车卡在车底下拖曳了5公尺，而司机见闯了大祸，企图下车徒步逃跑，结果遭民众当场围捕。

初步调查显示，嫌犯虽然没有醉驾，但尿检结果却对冰毒呈阳性反应。