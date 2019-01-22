澳网赛‧闯4强成希腊第一人‧西西帕斯：我现在活在梦中 周二展开的澳洲网球赛男单8强较量，希腊年仅20岁的西西帕斯经历3小时15分钟苦战后，以7比5、4比6、6比4、7比6（2）力挫西班牙老将阿古特，生涯首闯半决赛。

西西帕斯成功杀入澳网男单半决赛，成了希腊历史第一人。（图：法新社）

（墨尔本22日综合电）希腊天才西西帕斯横空出世！

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周二展开的澳洲网球赛男单8强较量，希腊年仅20岁的西西帕斯经历3小时15分钟苦战后，以7比5、4比6、6比4、7比6（2）力挫西班牙老将阿古特，生涯首闯半决赛。

第4圈爆冷把费德勒拉下马的西西帕斯，今日临场发挥非常出色，一共打出22记ACE球，一发得分率高达84%，虽然破发效率不理想，但拿下68个制胜分，成了胜负的分水岭。

個人大滿貫最佳戰績

闯进半决赛，是西西帕斯参加澳网以来最好成绩，也是个人大满贯最佳战绩，同时他成了希腊史上第一位取得大满贯4强资格的球员。

赛后，西西帕斯直言取得这番成绩让自己梦想成真，他说：“我现在活在梦中，自己一直以来非常努力去达到这一切。我的意思是，我感觉有点情绪化但也不是太多，因为我知道，我真的付出了很多才到达这里——大满贯半决赛。”

接下来，西西帕斯的半决赛对手将在西班牙“红土王子”纳达尔与美国21岁黑马蒂亚福之间决出，从实力来看，纳达尔很有望拿下4强资格。

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佐科维治续冲击第7冠

昨日16强，塞尔维亚世界第一佐科维治以6比4、6比7（5）、6比2、6比3打败俄罗斯新生代球员梅德维德夫，继续向赛会第7冠努力。赛后，佐科维治坦言胜利来之不易，“闯过这关真的很难，我有点累，不过我有信心自己能够及时恢复过来。”

佐科维治8强将碰上日本一哥锦织圭，后者经历5盘大战，以6比7（8）、4比6、7比6（4）、6比4、7比6（8）逆转打败西班牙23号种子布斯塔。