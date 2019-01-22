警方：“安全行动14”29日开跑·6严重违规罚300 副总警长丹斯里诺拉昔说，配合新春佳节来临，大马皇家警察联合南北大道公司从1月29日至2月12日展开为期15天的“安全行动14”，并对犯下6项严重违规行为者，一律开出300令吉最高数额的罚单。

诺拉昔为货车贴上反光贴纸，加强道路安全性。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉22日讯）副总警长丹斯里诺拉昔说，配合新春佳节来临，大马皇家警察联合南北大道公司从1月29日至2月12日展开为期15天的“安全行动14”，并对犯下6项严重违规行为者，一律开出300令吉最高数额的罚单。

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他指出，这6项严重违规行为包括滥用紧急车道、超速、双线超车、闯红灯、违规插队和驾驶时使用手机，警方绝不姑息这些违规行为，严厉执法，以提高群众的道路安全醒觉意识。

“为了让民众能安心回乡，市民受促将门窗关好外，也到附近警局填写回乡资料，让警方加强巡逻，不让窃匪有机可趁。”

他今日为“安全行动14”（Ops Selamat14）主持推介仪式，出席者包括防范罪案及社区安全部总监拿督斯里罗斯里、交通调查及执法组副总监祖基菲、森州总警长拿督诺阿占、大马大道局总监拿督阿兹士等。

开放2紧急车道舒缓交通

诺拉昔也现场接纳大道公司的建议，即开放287公里的新邦蒲莱通往289.5公里的务边方向，及仕林河367.3公里北上宋溪方向的紧急车道，以舒缓新春期间塞车问题。

他指出，这两条紧急车道开放后，警方也将委派警员指挥紧急车道的交通，确保能应付突发和紧急事件发生。

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他说，根据数据显示，2018年的安全行动期间共发生226宗死亡车祸，比起2017年的257宗少了31宗，这意味警方及其他执法单位的努力奏效，同时驾驶者的道路安全意识也提升了。

“2018年的车祸率达2万1041宗案件，比2017年的2万零752宗提升，这主要受到全国车辆使用量增加所影响；警方开出的罚单也增加了13万零155张，即从2017年的25万5392张提升至2018年的38万5547张。”

推数措施应对塞车

南北大道公司主席丹斯里莫哈末沙立坦言，尽管得知新春期间交通繁忙、车流量多，但大道公司将推出数项措施应付这情况，周详计划则在1月24日的新闻发布会上公布。

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他促请大道使用者在出发前策划好路线，对车辆进行检查，确保在良好状态才启程。

南北大道公司董事经理拿督阿兹曼补充，从1月31日至2月10日可谓车流量大增的高峰期，料车流量将从平均每日160万辆增加至190万辆。