阿兹哈：只能投报警方反贪会‧选委会没调查权 金马仑补选掀起公器私用争议，各造希望选举委员会站出来主持公道，包括厘清政府资源是否被滥用或触及选举法令，然而选举委员会主席阿兹哈说，该会能做的是投报警方、反贪污委员会，以便调查当局作出调查。

阿兹哈（左二）巡视碧兰璋投票室。（图：星洲日报）

（金马仑22日讯）金马仑补选掀起公器私用争议，各造希望选举委员会站出来主持公道，包括厘清政府资源是否被滥用或触及选举法令，然而选举委员会主席阿兹哈说，该会能做的是投报警方、反贪污委员会，以便调查当局作出调查。

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他强调，选委会已竭尽所能根據法律赋予的权力行事，如果任何一造要求选委会做更多，应要求国会议员通过新法。

已履行职责该做的已做

他今日在金马仑碧兰璋警局巡视提早投票站後，被媒體追问有关选举罪行包括政府资源被滥用来助选一事时，自认已履行了职责，包括给予劝告、警告，也让各造签署了宣言，该做的已经做了。

他说，选委会並没有调查权和提控权，若有人要选委会做得多，就得要求他们的国会议员在国会提呈动议修改法律，而修改法律不是他的工作，而是国会议员。

他表示，他须遵循法律行事，否则就会违法，被警方逮捕，並反问难道人们要他做违法的事。

针对选委会是否有紧急行动应对政府资源被滥用助选的事件，他说，选委会已投报反贪污委员会，不管是警方或是反贪污委员会都须根據程序行事。

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交由反贪会警方调查

“警方或反贪污委员会须确定案件是否成立、是否确有其事及向涉及者录供，这是共和联邦国家服膺的刑事司法制度。”

他较後被问此次补选是否出现更多违法行为时说，反贪污委员会和警方都分别接到一些投报，但选委会不能说某事件是否违法，也许会有解释，让调查单位做工。

他说，投报的一方可以在选举後提出选举诉讼，一旦选举庭证实在违例事件，选委会根據现有的法律採取行动。

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“至於现有选举法律需不需要修改，是由观察员和选举改革委员会去决定，我被该委员会告知，该委员会受委全面探讨选举事宜，包括选举罪行及选委会权限。”

不管怎样，他表示已看到我国选举情况有所改进，涉及竞选的政黨相互监督，人民的意识也提高了，一旦觉得事有蹊跷，会将有关事件上传统到社交媒體。

不会延长投票时间

针对巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙要求选委会让一些原住民区投票站延长投票时间，他表示选委会基於安全考量，不会延长投票时间。

“若延长有关地点投票时间相当危险，因我们被迫用到直升機（运载选票出来），再者，第十四届大选时，这些投票站也是较早结束投票，但投票率达80%，我认为这次同样不会影响人们出来投票。”

针对安努亚慕沙质疑委员会的合法性，阿兹哈强调，应全面解读国家宪法，而不是选择性断章取义。

提早投票順利

阿兹哈呼吁所有选民在26日早点出来投票，同时希望各政黨呼呼黨员出来履行公民责任。

他也说，今日的提早投票进行顺利，他感谢警方做好维持安全和交通工作。

他表示，金马仑国席共有247警员和家属提早投票，其中232人是在碧兰璋警局投票，双溪哥央警局则有15人。

他说，这些提早投下的选票，投票箱会封起来，然後锁在扣留室内，等到投票日才倒出来算。

碧兰璋投票站今天未到早上8时就有警员等待投下手中一票，丹那拉打警局交通组伍长阿努斯苏哥因早前涉及交通意外的兒子10时要动手术，要赶去医院，一早抵达投票站，成为该投票站第一个投票的人。

金马仑补选独立候选人黄承毅今早8时抵达设在碧兰璋警局的提早投票站，他是第一个视察该站的候选人，国阵候选人南利则在约9时40分抵达，但他没进到警局范围，而是在大门外逗留约2分钟，向警局楼上的人挥手致意。

希盟候选人马诺佳兰和另一独立候选人沙烈胡丁截至早上11时尚未抵达。