设局劫妓女被爽约迁怒·17岁奸53岁卖淫嫂 不爽网上寻找的妓女爽约，导致他们的偷窃计划未能得逞，3男女包括大马籍少年竟迁怒也是卖淫女的53岁阿嫂，不仅用计把她骗上门抢走763元财物（约2289令吉），17岁少年更在房内强逼阿嫂和他发生关系，犯下强奸罪。





（新加坡22日讯）不爽网上寻找的妓女爽约，导致他们的偷窃计划未能得逞，3男女包括大马籍少年竟迁怒也是卖淫女的53岁阿嫂，不仅用计把她骗上门抢走763元财物（约2289令吉），17岁少年更在房内强逼阿嫂和他发生关系，犯下强奸罪。

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3男女落网

涉嫌同谋合伙抢劫的其中两名男女，今早认罪后分别被判坐牢3年半和打鞭12下，女被告则被判坐牢4年。

案发2017年10月2日晚，地点是义顺一个住家单位，受害人是一名53岁的华族妇女。

认罪的两被告同是23岁的杨敦正和周佳璇，涉案的还包括一个马来西亚籍少年施立全（18岁），他是本地永久居民。

根据案情，杨敦正和周佳璇是情侣，周佳璇后来结识看似富家少爷的施立全，3人经常混在一起。

2017年8月，3人认定妓女不敢报案，就商计打抢妓女，按照计划，他们把妓女约上门后，一个假装和她交易，另两人就趁机偷取财物，或由其中两人乔装阿窿上门“追债”要妓女付钱。一名27岁的卖淫女郎在2017年9月中计，被偷走670元财物（约2010令吉）。

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同年10月1日，他们从网上找到受害人，要她上门服务，并打算趁机偷窃。但受害人介绍了其他妓女上门服务，没想她介绍的妓女最终爽约。

冒充阿窿追债勒索

施立全十分生气，隔天他再以高报酬诱惑受害人到杨敦正的住家，当她一进门，施立全和周佳璇就冒充阿窿拿菜刀闯入向杨敦正追债，受害人吓得要求离开，但他们却要求她付钱，接着从她手提袋里抢走763元财物。

施立全之后更支开杨敦正和周佳璇，在房里令受害人脱光衣服，但另外两名被告并不知房里发生什么事。施立全过后除了面对抢劫等罪状，也被控强奸。（人名译音）