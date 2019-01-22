澳网赛‧女单提前演变相决赛‧小威痛砍世界一姐 澳洲网球赛女单方面，周一16强提前上演“决赛级别”较量，美国37岁名将“小威”塞莉娜．威廉斯以6比1、4比6、6比4力克罗马尼亚世界第一的哈勒普，生涯第50次闯进大满贯8强，并且第17次打败世界第一，是现役第一人。

小威在强强对决中成功打败哈勒普突围，证明自己宝刀未老。（图：法新社）

（墨尔本22日综合电）澳洲网球赛女单方面，周一16强提前上演“决赛级别”较量，美国37岁名将“小威”塞莉娜．威廉斯以6比1、4比6、6比4力克罗马尼亚世界第一的哈勒普，生涯第50次闯进大满贯8强，并且第17次打败世界第一，是现役第一人。

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赛后，小威直言女单竞争激烈，她会竭尽所能做到最好。“这场比赛我挺过难关，觉得自己打得很顽强，如果我想继续战斗，还得提升竞争力，相信自己没问题。（输掉次盘？）这就是为什么哈勒普是世界第一，现在女单水平很高，我非常支持乐于看到的，希望每个人都发挥出色。”

对于下一场碰上捷克7号种子卡罗丽娜．皮索娃，小威表示：“她赢了我2、3次，发球很强，我要做好功课，变得更好，拭目以待吧。”卡罗丽娜．皮索娃是以6比3、6比1横扫西班牙好手穆古鲁莎。

而无缘8强的哈勒普，给自己的澳网表现打了高分，她自认“难啃”的签表依然打出了高质量的比赛。“我不觉得自己是夺冠热门，一切都是从零开始。现在我要保持足够的信心去捍卫世界第一。”