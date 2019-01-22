总警长：息息相关·肃毒可降犯罪率 大马警察部队致力打击毒品罪犯，以便进一步降低我国犯罪率。

（亚庇22日讯）大马警察部队致力打击毒品罪犯，以便进一步降低我国犯罪率。

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全国总警长丹斯里弗兹指出，犯罪率与毒品罪案息息相关，因此打击毒品罪案可有效降低犯罪率。

他说，警队这几年致力打击毒品罪案，相应犯罪率，特别是偷窃案等会下降。

弗兹今日在亚庇一家酒店为全国警察毒品罪案调查组会议主持开幕仪式后说：“我们过去大力打击非法赌博活动，也发现这项努力有效打击犯罪率。”

去年肃毒表现标青

弗兹指出，警方毒品罪案调查局在去年表现标青，在2018年第四季比2017年同时期，逮捕率提高10%，由原本4万8582人提高至5万3380人。

他说，去年同时期起获的毒品市值也提升231%至7040万令吉。

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“我们在去年最后一季也捣破9个制毒厂，2017年同时期我们才捣破5个制毒厂。”

弗兹认为，警方这项成就是因为警队所有单位互相合作的成就，除了由毒品罪案调查组主导之外，其他各组警员也协助收集情报，互相合作，共同打击国家首号敌人毒品。

此外，他说，警方也与外国反毒机构合作、交换情报、派员接受训练、吸收新科技训练等，都为打击毒品作出贡献。

另一方面，弗兹指出，警队将与顾问公司合作，探讨如何调整民众对国家罪案印象。

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他解释，我国犯罪率每年都下降，去年降了11.9%，前年下降10%，但是，民众对犯罪率的印象却没有改变，一直认为我国犯罪率严重。