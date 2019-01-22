总警长：与土耳其合作·带回赴叙参与IS公民 我国将通过与土耳其当局合作，把赴往叙利亚参与“哈里发国”（IS）的大马公民带回来。

（亚庇22日讯）我国将通过与土耳其当局合作，把赴往叙利亚参与“哈里发国”（IS）的大马公民带回来。

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全国总警长丹斯里弗兹说，随着警方在去年10月把31岁恐怖分子的遗孀及3名孩子带回来之后，一些有亲属在叙利亚者也纷纷要求警方协助。

“他们的家庭成员要求警方协助把家人带回来，但是，参与者也必须要有回国的意愿，否则很难成行。”

尝试说服52人回国

他今日在亚庇一家酒店为全国警察毒品罪案调查组会议主持开幕仪式后，向记者说，警方与土耳其政府及安全部队合作，至少掌握52名在叙利亚及伊拉克的大马公民，目前，正试图说服他们回国。

“最重要的是这些大马人必须联络我们，这样我们才能够展开行动把他们带回国。”

从叙带回没关在牢

重塑IS遗孀进度好

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弗兹澄清，艾莎（化名）没有被关在牢里，因为她不是自愿赴叙，而是跟随丈夫前往，所以她的丈夫在去年2月初战死之后，便透过大马亲人向警方求助。

警方联合大马驻土耳其大使馆、土耳其政府和土耳其国家情报局（NIT）等协助，于去年10月6日把她和2名2及5岁儿女接回大马。

她也是首个顺利营救回国的案例。

“她目前进行重塑，以便回到社会，她的进度令人满意。”

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弗兹表示，警方没有接到通知有关大马公民因涉及哈里发国活动遭土耳其当局扣留。无论如何，他说，一旦警方接获通知会设法拯救他们。

据了解，目前至少有11人表达欲回到大马，警方正尝试协助他们。

为了避免恐怖主义的极端思想在归国的前IS分子中残留潜伏，回国的前IS分子除了要经过重塑计划，弗兹也下令警队政治反恐组，深入研究大马恐怖分子深陷IS极端思想的原因。