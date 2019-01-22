出现挑衅布条‧德士公会报警澄清 金马仑丹那拉打市镇今日被发现悬挂具挑衅字眼的布条，指德士业者没有获得希盟协助，他们拒绝希盟政府，而金马仑德士及出租车公会今早见状，立即前往警局报案以撇清关系。

无拉港州议员黄诗棋（右二起）、巴迪班、罗拔、嘉玛莉亚和阿米尔一起展示报案书和横幅的照片，左一为彭加兰哥打区州议员魏子森。（图：星洲日报）

（金马仑22日讯）金马仑丹那拉打市镇今日被发现悬挂具挑衅字眼的布条，指德士业者没有获得希盟协助，他们拒绝希盟政府，而金马仑德士及出租车公会今早见状，立即前往警局报案以撇清关系。

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根据报案书，该公会副主席威鲁哥巴今早7时30分和其他同行分别在巴士车站附近看到两幅白色红字的横幅，分别写上“德士司机拒绝希盟，我们的命运被忽略”，以及“希盟政府没有协助德士司机，我们的命运被忽略”，前者更悬挂在金马仑国席补选希盟候选人的宣传看板下。

威鲁哥巴的报案书指出，该会并没有悬挂这两张横幅，而且横幅上所写也并非该会的立场，他们是被不知名的人士蓄意破坏名声，所以他和同行前往警局报案。

该会理事巴迪班在联同财政罗拔及理事阿米尔接受媒体访问时说，叙述了上述情况，并表示这给予了人们错觉，以为这是该会的立场，事实上他们没有做过挂这横幅的事。

他说，该会有约80名会员，他们支持哪个阵营以及要投票给谁都没有问题，但横幅上的言论绝对不是该会的立场，该会是中立的。他们也已经和会员们讨论过此事，没有人承认是他们所为。

行动党万达镇区州议员嘉玛丽亚在新闻发布会上指出，这两张横幅很明显具有诬蔑及挑衅意味，他们抨击这种行为。补选时各阵营必须互相尊重及遵守选委会的条例，悬挂这类布条的行为是不健康的，也违反选委会的条例。