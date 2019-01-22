卫部斥网传假消息影响·拒打疫苗病死案例增 卫生部斥责网民在社交媒体上散播对疫苗的错误资讯，影响网民拒绝注射疫苗的不负责任行为，并以数据证实他们的行为，已经造成多人因拒绝注射疫苗而染病去世，死因包括感染可以凭疫苗而防疫的百日咳、麻疹等。

（吉隆坡22日讯）卫生部斥责网民在社交媒体上散播对疫苗的错误资讯，影响网民拒绝注射疫苗的不负责任行为，并以数据证实他们的行为，已经造成多人因拒绝注射疫苗而染病去世，死因包括感染可以凭疫苗而防疫的百日咳、麻疹等。

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卫生部在文告中宣布，麻疹病例从2013年的195宗，去年暴增至1934宗，5年内的增长率达891.8%，其中因没有施打疫苗针而患病的案例，也从2013年的125宗（占该年病例68.7%），在2018年增加至1467宗（占该年病例75.9%）。

去年，卫生部记录多宗因拒绝施打疫苗而染病死亡的案例，其中麻疹有6宗死亡案例、白喉有4宗，至于22宗因百日咳而死亡的案例，就有19宗因没有施打疫苗而死。

影响父母对疫苗信心

因此，卫生总监拿督诺希山呼吁网民，立即停止散播种种对疫苗的假消息，因为他们的行为已经影响了社交媒体群组，尤其是父母对疫苗的信心，导致越来越多人拒绝施打疫苗，继而感染了原本可以防疫的疾病。

“这种不负责任的行为，导致卫生部在宣导疫苗工作上面对阻碍，结果，各种原本可以在施打疫苗后防疫的疾病感染率，出现了增长现象。”

他指出，世界卫生组织已经鉴定，“拒绝施打疫苗”是今年全球面对的健康威胁之一。国内一些父母也因为受到这些谣言的影响，拒绝让医生为其孩子施打必要的疫苗针。

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根据政府诊所数据，2013年有637宗拒绝施打疫苗针的案例，2016年增加至1603宗，在政府与非政府组织宣导下，2017年稍微下降至1404宗，但若任由不负责任者继续散播疫苗假消息，那么他们过去所做的努力都将付诸东流。

“若有施打疫苗，患者可以避免感染上述疾病，也可以减少致命的复杂性风险。”

“目前，国民防疫计划可以预防12种因感染特定病菌或病毒的传染病，这是从1950年起，在所有政府医院免费为婴儿及孩子施打。”

疫苗降低婴儿死亡率

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他说，从1970年至2017年，国民疫苗计划已经成功降低了85%的婴儿死亡率，从1970年的每1000名婴儿中，就有55.9宗死亡案例，在2017年降低至8.4宗，并成功扑灭了天花与脊髓灰质炎（polio）病。

卫生部促请公众从该部网站获取与疫苗相关的正确资讯，网址http://www.myhealth.gov.my、http://www.infosihat.gov.my或immunise4life.my/。父母也可到任何医疗机构与卫生官员会面，以获取对婴儿及孩子疫苗的正确资讯。

