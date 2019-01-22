脚跟腱断裂或缘悭奥运积分赛‧高昉洁乐观面对 根据《爱羽客羽毛球网》报道，高昉洁在大马大师赛16强对阵西班牙奥运冠军马琳在次局以8比6领先时受伤，初步诊断为左脚由于肌肉拉伤导致跟腱断裂，她随后回中国治疗，手术已经完成，走路恢复需要3个月左右，完全康复则需要10至12个月左右。由于恢复期很长，高昉洁或将错过2020年东京奥运积分赛。

（中國‧北京22日综合电）上周在大马羽球超级500赛比赛中途因伤退赛的中国女单小将高昉洁左脚跟腱断裂，或将错过奥运积分赛。

广告

根据《爱羽客羽毛球网》报道，高昉洁在大马大师赛16强对阵西班牙奥运冠军马琳在次局以8比6领先时受伤，初步诊断为左脚由于肌肉拉伤导致跟腱断裂，她随后回中国治疗，手术已经完成，走路恢复需要3个月左右，完全康复则需要10至12个月左右。由于恢复期很长，高昉洁或将错过2020年东京奥运积分赛。

对于突如其来的伤势，高昉洁仍乐观面对，她在微博表示，自己目前正在休养，感谢关心她的朋友们，希望大家不要担心，自己将会好好调整和重新面对这一切。

她写道：“这一周像做梦一般……非常感谢得知我受伤后那些关心我的朋友，很谢谢你们！不用担心！我很好！我会很坚强！坦然接受这一切……相信现在所有的遗憾都将是之后惊喜的铺垫！嗯……心情好才能恢复得快，加油加油，请上帝眷顾我，保佑我！”