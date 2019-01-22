多拉沙礼野心勃勃‧彭亨新季要赢完3冠 2019年赛季继续征战马超联赛的彭亨，目前由前国足教练多拉沙礼执教，他昨日此间提及球队在休赛期的充足备战，能够在今年冲击马超联赛、大马杯和大马足总杯冠军。

彭亨球员出席赞助商al-Ikhsan子公司Football Republic第4间分店开张日，当天出席的包括alIkhsan营销总经理米扎（左四起）、彭亨青年发展、体育及非政府组织委员会主席拿督斯里莫佐哈里等人。（图：马新社）

（关丹22日讯）“大象”彭亨放眼在新赛季冲击三冠王！

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2019年赛季继续征战马超联赛的彭亨，目前由前国足教练多拉沙礼执教，他昨日此间提及球队在休赛期的充足备战，能够在今年冲击马超联赛、大马杯和大马足总杯冠军。

然而，这对彭亨来说是非常艰巨的任务，该队上赛季虽然赢得大马足总杯冠军，但在马超只以第4名收官，大马杯足球赛更是早早在8强就出局。

不过，多拉沙礼放话要率队冲击各项赛事冠军，他说：“我们要赢下全部3个奖杯，现在我们准备得很好，是一支更好的团队，我们也保留了上季全部本土球员。”

何塞爱德华多加盟如虎添翼

“我们只是更换了引进的外援，买入了第5位外国球员，来自巴西的后卫何塞爱德华多。”31岁的何塞爱德华多大有来头，他曾经在2011至2014年效力意甲球会热那亚，之后也去到中超为上海申鑫踢球。

多拉沙礼当天出席了Football Republic体育用品第4间分店开张活动，这个子品牌属于国内知名的AL-Ikhsan体育私人有限公司，同时也是彭亨队赞助商。

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同时，AL-Ikhsan营销总经理米扎提到该公司赞助彭亨足球队一份2年、160万令吉赞助费中，有90%费用是体育用品。