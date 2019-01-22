陈国伟：选绩影响大‧“巫伊若胜选恐更极端” 行动党主席陈国伟说，金马仑国席补选中，若继续让国阵候选人胜出，这意味金马仑选民让我国的政治走回“贪污腐败”的旧路，更促成了巫统的种族极端主义及伊斯兰党的宗教神权政治的结盟，是我国多元政治体制的隐患。

无拉港州议员黄诗棋（右二起）、巴迪班、罗拔、嘉玛莉亚和阿米尔一起展示报案书和横幅的照片，左一为彭加兰哥打区州议员魏子森。（图：星洲日报）

（金马仑22日讯）行动党主席陈国伟说，金马仑国席补选中，若继续让国阵候选人胜出，这意味金马仑选民让我国的政治走回“贪污腐败”的旧路，更促成了巫统的种族极端主义及伊斯兰党的宗教神权政治的结盟，是我国多元政治体制的隐患。

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他说，虽然金马仑的选民这次的选择不影响政治大局，包括彭亨州国阵政府的政权及希盟联邦政府的政权，但它的意义可能比影响政局来得更大，就是这个原因，朝野阵线才会如此的重视这场补选。

也是蕉赖国会议员的陈国伟今早在金马仑国会选区内的冷力大街出席“咖啡店座谈会”时说：“我要强调，巫统虽然已是反对党，但它没有改变，相反的是变本加厉，变得更加种族主义与极端，为了在未来赢得政权或累积政治资本，巫统已与伊斯兰党在这次的选举中合作，若让它们取得胜利，将加速促成两党的结盟。”

他说，若让种族与宗教神权主义抬头，肯定的是建国以来人民面对的最大灾难，因为这意味多元种族和谐与多元民主的政治体制会遭到破坏。

指国阵惯用威胁利诱

金马仑丹那拉打州议员张玉刚说，过去至今，金马仑国席一直是由国阵人选胜出，而且彭亨州也一直是由国阵政府执政，结果不仅没有为金马仑人民带来福祉，反而带来了种种问题，包括金马仑华裔居民最关心的土地问题，还有旅游规划、交通阻塞及环境污染等。