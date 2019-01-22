黄家和吁选民投希盟‧“阻巫伊炒作种族主义” 希盟金马仑国席补选总指挥黄家和呼吁金马仑选民应该将选票集中给希盟，阻止巫统与伊党继续炒作种族主义，破坏国家。

希盟助选队伍在冷力大街举办“咖啡店座谈”，吸引居民停驻聆听。（图：星洲日报）

（金马仑22日讯）希盟金马仑国席补选总指挥黄家和呼吁金马仑选民应该将选票集中给希盟，阻止巫统与伊党继续炒作种族主义，破坏国家。

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也是怡保东区国会议员的黄家和发表文告表示，巫伊的暗度陈仓已经明朗化，两党结合的极端势力持续坐大，将是国家真正的灾祸。

他是针对巫统代主席莫哈末哈山与伊党主席哈迪阿旺齐聚金马仑垦殖民区，为国阵候选人助选时，将炮火对准行动党，形容希盟在509执政是穆斯林的灾祸一事，作出回应。

黄家和指出，509后巫伊两党不仅不愿意接受选民求变心切，反而变本加厉，两党联合举办反ICERD大集会，煽动马来选民的情绪，如今更在金马仑联手，企图通过在金马仑的重选，打造一个极右派的联盟。

他指出，伊党不仅在这次重选让路给巫统单挑希盟，伊党州议员甚至出现在国阵的提名日阵营，如今更联手抹黑希望联盟。如果巫伊联合赢得金马仑国席，两党将会食髓知味，继续复制巫伊模式，奉行极端的种族和宗教政治，对马来西亚509后难得迎来的民主政治形成强大的威胁。

黄家和呼吁金马仑的游子必须在这一次重选回家投票，确保人民在509托付给希盟的改革议程可以进行到底，并用选票阻止巫伊组成的极端主义联盟。