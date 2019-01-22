亚洲杯．富安健洋一脚踢垮沙地．日本全胜势头战越南 亚洲劲旅“东洋军”日本昨日在富安战越南健洋一剑封喉下，以1比0小胜沙地阿拉伯闯入亚洲杯8强，迄今保持4战全胜，接下来将与东南亚“黑马”越南争夺一席半决赛权。

日本打进全场唯一进球后，一起庆祝。（图：法新社）

（阿布扎比22日综合电）亚洲劲旅“东洋军”日本昨日在富安战越南健洋一剑封喉下，以1比0小胜沙地阿拉伯闯入亚洲杯8强，迄今保持4战全胜，接下来将与东南亚“黑马”越南争夺一席半决赛权。

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作为去年世界杯唯一一支闯进16强的亚洲球队，日本面对沙地阿拉伯打得非常狼狈，全场控球率仅有23.7%，射门上也以5比15落后对手，要不是幸运女神眷顾，出局的恐怕是东洋军。这部分原因是日本启用大量新人，实力和经验上稍显不足，直到现在都未有展露出冠军相，与自己夺冠热门的身分并不相符。

日本胜得相当狼狈

此役，日本处于被动挨打的局面，开场阶段，沙地就猛攻日本防线，压得对手喘不过气。直到第19分钟时，东洋军才组织起第一次威胁攻势，由富安健洋头槌一击攻入制胜球。

赛后，日本主帅森保一大赞了球员的韧劲，他说：“比赛直到最后一刻，球员都没有停下思考和脚步，打得十分顽强和坚韧。我们当然也希望能多进球，但大家都清楚，沙地的进攻非常强大。因为我们先进了球，所以就算是被对手按着打，也能够很好地贯彻防反战术。”森保一提到球队接下来要准备与越南的较量，争取一张4强门票。

沙地主帅赛后辞职

输球的沙地主帅皮西宣布辞职，“我对这场失利感到遗憾。照理说，我们不应该输。

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我们控球率更高，场面上也更占据主动。但，我们却没能进球。我在这支国家队的工作结束了。”他认为球员们应该效仿日本，培养更多留洋球员，提升水平。

卫冕军澳洲狼狈挫乌军

另一边厢，卫冕冠军澳洲与乌兹别克大战120分钟后，依然不分胜负战成0比0，最终通过点球战以4比2气走对手，艰难晋级8强。

而成为澳洲最大功臣的便是在英超球队布赖顿效力的莱恩，他在点球战先后扑出对手2个点球，为球队获胜立下汗马功劳。

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不过，这场比赛从一开场，两队就变得异常保守，场上攻势寥寥无几，令不少现场的球迷发出嘘声，表达无奈。而澳洲惊险挺进后，欲连冠前景不容乐观，毕竟该队迟迟没有找到最佳状态，接下来8强硬撼阿联酋，令人担忧。

阿联酋反驳频获点球论

东道主阿联酋昨日是通过加时赛获得的点球机会，以3比2惊险淘汰吉尔吉斯进入8强。

赛后有媒体质疑阿联酋频频能获得点球，对此阿联酋主帅扎切罗尼严肃地反驳：“对巴林的比赛我们获得了点球，今天（昨天）我们也确实有获得点球，但阿联酋在对垒吉尔吉斯时创造了很多机会，也进球了。球队展现了强大的一面，尤其是在他们常规时间追平之后。”

谈到下一场与澳洲的对决，扎帅表示：“我一点都不了解澳洲，我已经很久没有看过他们任何比赛了。不过，我们两队今天都踢了加时赛，我们有一样的时间休息。”