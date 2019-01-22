马诺佳兰写中文公开信‧唤华裔游子返乡投票 金马仑国席补选的竞选期仅剩3天，希盟候选人马诺佳兰于脸书“出招”贴文，以一封中文版的“马诺佳兰致金马仑游子的公开信”，隔空号召华裔游子返乡救驾投票！

希盟候选人马诺佳兰於脸书“出招”贴文，以一封中文版的“马诺佳兰致金马仑遊子的公开信”，隔空号召华裔遊子返乡救驾投票！（图：取自马诺佳兰脸书专页）

（金马仑22日讯）金马仑国席补选的竞选期仅剩3天，希盟候选人马诺佳兰于脸书“出招”贴文，以一封中文版的“马诺佳兰致金马仑游子的公开信”，隔空号召华裔游子返乡救驾投票！

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马诺佳兰的脸书粉丝专页于今午1时40分上传上述的公开信，信中内容概括游子被迫离乡背井维持生计，也叙述希盟于原住民村落的表现，敦促游子返乡作希盟最强而有力的后盾。

信中也提及，虽然投票日距离农历新年不远，华裔游子可趁此补选日提早返乡陪伴父母采购年货，也共同挽救金马仑的家园。

马诺佳兰致金马仑游子的公开信

致金马仑的游子们：今天的你，或许在城市里塞在车龙，赶著巴士、挤着地铁，但我相信，你们中没有任何一个人是乐意离乡背井到城市中打拼，因为我们的家乡是好山好水，气候凉爽的金马仑。

我们认识的金马仑从70年代起就是农业中心。在游客眼中，金马仑是旅游胜地。但我们深知，金马仑在国阵政府过去61年的管理下，早已风光不再，反倒满身苍夷。国阵衍生的除了有土地问题、农业困境、道路问题、就业机会锐减之外，最令我们痛心的，是大家被迫离乡背井找生计。

在509大选的全民海啸中，我们很庆幸获得游子们的积极投票，令投票率攀上79%。奈何，出于原住民倾向政府的心态，我们最终以597张微差票功亏一篑。如今随著国阵被高庭宣布贿选，我们再次迎来改变的机会。

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与上次不同，如今我们已成功冲破原住民选票的缺口。

竞选连日来，我们到过各个原住民村落拜票。期间我们清楚感受到原住民求变的心态。也正因如此，当原住民都愿意求变的同时，我们更希望你们能继续充当我们希望的后盾。

适逢这次的投票日距离农历新年不到两周，因此我恳请金马仑高原的游子们，趁著这个重选日提早回来陪父母办年货，尤其在吉隆坡、怡保及槟城的游子们，我们更需要你一起回乡投票，挽救我们家园。