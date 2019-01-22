“倒佐科威”游行照造假·查实为反锺万学大型集会照片 印尼民众日前举行“倒印尼总统佐科威”街头游行；虽然这场集会获近千人参与，但是有网民使用“2016年反亵渎宗教的雅加达华裔省长钟万学大型集会”的照片，误导读者有上万人响应“倒佐科威”游行。

（八打灵再也20日讯）印尼民众日前举行“倒印尼总统佐科威”街头游行；虽然这场集会获近千人参与，但是有网民使用“2016年反亵渎宗教的雅加达华裔省长钟万学大型集会”的照片，误导读者有上万人响应“倒佐科威”游行。

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网民在社交媒体上分享“倒佐科威”游行的照片时写道：“游行正在梭罗（佐科威的家乡）举行，2019正副总统二号候选人博拉波沃和善迪雅戈（Prabowo-Sandi02）已取下这个城市了。”

亲博拉波沃的民主党中央理事会主席费迪南德也在本月12日转发这张图片及发表误导性的帖文内容。

他写道：“所进行的游行显示佐科威的时代已经结束。1000人或许无法令你下台，但是上百万的人民可以做到。是时候由博拉波沃领导并修改现今发生的这些错误了。”

印尼总统选举将在今年4月举行，而佐科威任总统职之前，曾在梭罗担任两届市长。

根据法新社的事实查证报道，这些被指在梭罗举办的“倒佐科威”游行图片，其实是印尼穆斯林团体於2016年11月4日，为了要求执法单位采取行动对付亵渎宗教的雅加达华裔省长钟万学采取而举办游行的图片。

根据印尼当地媒体报道，人民确实在1月13日上街游行要求佐科威下台，现场也有领袖致词，要求集会者投票给2019正副总统二号候选人博拉波沃和善迪雅戈，但是集会人数只有近千人。

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