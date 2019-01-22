美国防部前官员投书‧吁邀蔡英文赴美演说 美国前总统小布什时代的国防部长办公室中国科科长博斯科周一呼吁总统特朗普与国会合作，核准邀请台湾总统蔡英文赴美国国会发表演说。台湾外交部周二表示，感谢美国友人支持，“但我们没有相关规划”。

（华盛顿22日综合电）美国前总统小布什时代的国防部长办公室中国科科长博斯科周一呼吁总统特朗普与国会合作，核准邀请台湾总统蔡英文赴美国国会发表演说。台湾外交部周二表示，感谢美国友人支持，“但我们没有相关规划”。

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台外交部：没相关规划

据台湾中央社报道，博斯科投书《国会山庄报》呼吁联邦众议院议长佩洛西发出邀请函，邀请蔡英文赴美国国会发表联席演说。他并表示，特朗普政府也应与国会合作，发给蔡英文签证。

美国有邀请蔡英文赴国会演说的声浪，去年就已出现。

博斯科在投书中也表示，中国当然会对这样的邀访感到愤怒，但美国该是时候克服数十年来中国在台湾议题上所表达的不满，“不能再拖延了”。至于此事对于目前美中贸易谈判的负面效应，博斯科说，即使美中两国正在针对某个双边议题进行商谈，北京也从来不怕做出挑衅的事。

另外，美国4名参议员上周五致函华盛顿特区地铁公司总经理威德菲尔德，表达对该企业计划采购中国制车厢所带来的国安隐患。威德菲尔德在回信中，强调地铁公司采购车厢时，是以安全为首要考虑标准。

信中，4名参议员忧虑有人会利用地铁车厢开展电子间谍活动，甚至遥距控制地铁网络，呼吁该企业在采购及使用新一代地铁车厢时，应事先获得国土安全部和运输部的批准。

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信中虽然未有点名任何国家，然而他们在发给传媒的新闻稿中，引用了本月7日《华盛顿邮报》一篇头版报道，内容讲述中国企业中国中车，自2014年起以廉价取得多份美国铁路设备合同。