盼巫伊合作‧垦殖民较钟情国阵 刚过的超级星期天（20日），巫统和伊斯兰党的党魁同台演讲，让垦殖民看到了“巫伊合作”，燃起了他们对宗教和族群合一的希望。

双溪哥央垦殖区，国阵和希盟在26日当天见真章。（图：星洲日报）

（彭亨‧立卑22日讯）刚过的超级星期天（20日），巫统和伊斯兰党的党魁同台演讲，让垦殖民看到了“巫伊合作”，燃起了他们对宗教和族群合一的希望。

广告

双溪哥央垦殖区的选民告诉《星洲日报》，作为马来人，他们是希望巫统和伊党合作，共同捍卫宗教和族群地位。

在马来人大团结的前提之下，在509大选投给伊党的票，料会在这次补选中悉数或大部份投给国阵，巫统穆斯林候选人南利莫哈末会因此而受益，提高胜算。

纵使对国阵还有不满，垦殖民也不会把票投给希盟。持有不支持双方候选人心态的垦殖民表示，会“临时作决定”，或干脆不投票。

卡马鲁依札：不去投票

第三代垦殖民卡马鲁依札（40岁）表示，他不会去投票。

“谁当选都没有关系，今天油棕无价，经济低迷，中选者要去为民解决经济问题。”

广告

他说，补选只是朝野双方角力的战场，选谁都是一样，无法改变大马当前政局。

马兹兰：国阵较适合

垦殖民之子马兹兰（45岁）说，他认为国阵会比较适合双溪哥央的垦殖民。

“巫统和伊党合作，马来人会100%支持巫统候选人。

广告

“对方（希盟）能够为双溪哥央垦殖民做得了甚么？我们希望彭亨州仍是国阵的堡垒。”

他说，“彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈是立卑本土人，也是日莱州议席选区的人民代议士，常到这里进行亲民活动，我们也要给予他支持力量。”

阿克玛：不欢迎行动党

垦殖民之子阿克玛（45岁）说，马来人不欢迎行动党，大家更爱巫统和伊党的合作。

“希盟政府过去所作出的承诺未能实现，如今在补选又作出各种承诺，我们不要这些空洞的诺言，大家是要看到希盟能够实践诺言。”

阿菲因：保障马来人权益

第三代垦殖民阿菲因（23岁）相信大家都会投“蓝色”。

他说，大家对目前的经济情况深感不满，虽然希望国家经济表现在联邦政府管理之下会逐渐改善，但是马来人更强调团结。

“在巫伊合作之下，马来人的权益更受保障。”

伯曼：中选后都一样

老垦殖民伯曼（70岁）说，今天国家经济走低，原产品无价，垦殖民能够依靠谁？

“无论是国阵还是希盟候选人，（中选后）还是一样。如果有4人竞选，我想会投4人。”