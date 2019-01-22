承诺与欧盟进行新谈判‧梅伊提脱欧“B计划” 英国首相梅伊周一向国会发表脱欧“B计划”，但未有实际方案，只是交代未来程序，承诺会加强咨询国会，并在处理北爱边界等问题上更有弹性，同时将寻求继续与欧盟商谈协议内容的修改问题。

（伦敦22日法新电）英国首相梅伊周一向国会发表脱欧“B计划”，但未有实际方案，只是交代未来程序，承诺会加强咨询国会，并在处理北爱边界等问题上更有弹性，同时将寻求继续与欧盟商谈协议内容的修改问题。

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不过，距离英国正式脱欧仅剩10个星期，梅伊所开出的条件被批旧瓶装新酒，预计难以打破当前的政治僵局。

上周，英国国会以大比数否决梅伊与欧盟达成的脱欧方案，令英国无协议脱欧（硬脱欧）的几率大增。

跨党派合作夭折迫孤军作战梅伊随即与在野党议员进行“建设性”对话，惟被批过于“死板”，令跨党派合作夭折，梅伊也因此被迫孤军作战。

面对执政保守党议员计划联同多名反对派议员提出动议，延长3月29日的脱欧期限，以及有议员谋阻挠甚至中止脱欧，梅伊已重申反对延长脱欧期限，也反对第二次公投。

离脱欧仅余36个工作天

英国国会在正式脱欧前仅余36个工作天，令外界忧虑无协议脱欧的可能愈来愈高。

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梅伊自家保守党议员与政盟北爱民主统一党（DUP）议员对防止北爱尔兰地区和欧盟成员国爱尔兰之间出现“硬边界”的“担保方案”（backstop plan）表示反对。

梅伊向国会下议院表示，在爱尔兰边境保障措施上可获致进展。她说：“我会在这个星期与DUP等同僚继续谈判。我将会把商谈结论带回欧盟。”

她没有透露她可能向布鲁塞尔提出的要求的细节，但她表示，对进一步研究波兰提出的一项提议、即为“备份安排”设定5年期限表示期待。

波兰外长恰普托维奇早前建议“后备方案”设5年限期，期望化解英国脱欧僵局。不过，爱尔兰外长科维尼已表明，不会支持修改英国脱欧协议或“担保方案”。

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29日就系列后续措施表决

梅伊本周将与其他政党继续谈判。英国国会将于1月29日就一系列可能的后续措施表决。

不过，英国工业联合会（CBI）总干事费尔贝恩对梅伊未能提供更明确的计划表示失望。

她称：“问题的根本并无改变。国会仍处于僵局，悬崖边缘的坡度变得更陡峭了。”

与此同时，国际货币基金组织（IMF）警告，解决英国无序脱欧的不确定性“势在必行”。该组织表示，这种不确定性对英国和全球经济构成了威胁。