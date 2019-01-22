研究报告：特定情况‧推特可收集用户偏好信息 这份由弗蒙特州大学数学家巴格罗领衔的研究报告被刊登于自然出版集团新推出的子刊《自然：人类行为》杂志上。他说：“你不会是你社交账号隐私唯一的主事人。你的好友也会透露你的隐私信息。”

（伦敦22日路透电）继脸书爆出用户个资外泄丑闻后，美国大学周一公布的一项研究显示，推特等社交媒体平台可以通过监控用户的8个一次性联系人，来收集他们的偏好信息。

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这份由弗蒙特州大学数学家巴格罗领衔的研究报告被刊登于自然出版集团新推出的子刊《自然：人类行为》杂志上。他说：“你不会是你社交账号隐私唯一的主事人。你的好友也会透露你的隐私信息。”

近年来，谷歌、脸书与推特等科技巨擎对于收集用户个资及投放广告的方式备受关注。

去年，英国政治咨询公司剑桥分析曾在未经脸书同意情况下，收集多达8700万脸书用户资料，锁定目标人群精准投放选举广告，借此左右2016年美国总统选举选情。

巴格罗与其研究团队使用统计模型，分析了近1万4000名用户发布的3000多万条公开推文的数据。他们发现，机器学习算法可根据用户和他最常交流的人之前发表的文章，以高达64%的准确率推断出用户接下来最可能写下的单词。

研究显示，当机器学习算法只接收朋友发布的短信时，其准确率仅下降了3%至61%。

该报告联合撰写人密切尔在一份声明中指出：“在社交网络上，你无所遁形。”

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推特拒绝予以置评。推特数据保护官基兰去年9月在美国国会召集硅谷巨头的听证会上表示，该公司坚信个人隐私是基本权利。

巴格罗说，从政治立场到购买习惯，再到喜爱的电视剧，朋友和联系人在网上分享的信息，可被用来推断个人生活的多个方面。

巴格罗说，尽管推特是这项研究的重点，但同样的信息也可以从脸书等其他社交媒体提供的信息中收集。

脸书表示，该公司不会创建非脸书用户的个人资料。推特和脸书允许其用户控制和删除与其账号相关的数据和信息。