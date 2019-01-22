18男女探险困山中·搜救队耗4小时救出 由12名男子及6名女子组成的探险队于21日在打巴白岩峰（Gunung Batu Putih）进行探险，不料却受困山中，搜救队伍在接获投报后马上展开救援行动，终于在22日凌晨时分在木制营地（Kem Balak）寻获受困者，耗时4个小时将所有的受困者救出。

38岁的女受困者因左脚骨折，搜救队伍通过直升机将她送往打巴医院治疗。

（霹雳．打巴22日讯）由12名男子及6名女子组成的探险队于21日在打巴白岩峰（Gunung Batu Putih）进行探险，不料却受困山中，搜救队伍在接获投报后马上展开救援行动，终于在22日凌晨时分在木制营地（Kem Balak）寻获受困者，耗时4个小时将所有的受困者救出。

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来自于旺沙马朱的绿色地球爬山俱乐部（Bumi Hijau Hiking Club）的18名成员于21日前往打巴白岩峰探险途中受困，消拯局在中午12时45分接获投报后，由消拯局、警方、森林局及该地的部份村民共40人所组成的搜救队伍马上展开救援行动，搜救队伍先在22日凌晨1时30分寻获其中12名受困者，之后也在木制营地寻获其他的受困者。

仅1受困者骨折

打巴警区主任万阿扎哈鲁丁表示，除了一名38岁的女受困者左脚骨折之外，其余的受困者皆无大碍，受伤的女子已经由直升机送往打巴医院进行治疗，而其余的受困者则在搜救队伍的帮助下，耗时4个小时自行走下山。