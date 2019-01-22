洪森：中承诺3年提供24亿援助 柬埔寨总理洪森周二表示，中国承诺在3年内向柬埔寨提供40亿元（约24.3亿令吉）援助，凸显出中国与柬埔寨密切的双边关系。

（金边22日路透电）柬埔寨总理洪森周二表示，中国承诺在3年内向柬埔寨提供40亿元（约24.3亿令吉）援助，凸显出中国与柬埔寨密切的双边关系。

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正展开为期3天的访华之旅的洪森将与中国国家主席习近平举行双边对话，届时将要求中方提供更多援助和加强投资，以提振国内重要的纺织业。中国是柬埔寨最重要的盟友之一。

洪森的官方脸书帖文称，习近平承诺今年起至2021年向柬埔寨入口40吨大米，并在2023年前推动双边贸易增至100亿美元（约413.3亿令吉），鼓励增加投资。

帖文称：“习近平称，相较于其他国家，柬埔寨与中国的关系更非比寻常。”

中国外交部发声明称，习近平在会面中指中国希望加强两国的政治、经济和安全合作，并加强在联合国和东盟的协调。

习近平也称，双方应加紧“一带一路”与柬埔寨发展策略的联系。不过，声明未提及中国向柬埔寨提供资金援助。

在“一带一路”倡议下，北京已向柬埔寨提供数十亿美元的优惠贷款和开发资金。