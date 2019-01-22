安倍唔普汀‧协商南千岛群岛主权 日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普汀周二在莫斯科举行首脑会议，就困扰两国关系数十年的主权问题进行协商。不过，从双方近期的强硬发声来看，力求取得突破的可能性微乎其微。

（俄羅斯‧莫斯科22日法新电）日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普汀周二在莫斯科举行首脑会议，就困扰两国关系数十年的主权问题进行协商。不过，从双方近期的强硬发声来看，力求取得突破的可能性微乎其微。

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此次的会晤是是安倍与普汀举行的第25次首脑会谈，反映出双方至今仍未能就南千岛群岛（日称北方四岛）的领土问题达成和解。

南千岛群岛二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

自11月起，日俄外交风波频频。

尽管安倍与普汀同意加快和平谈判的步伐，惟两国政府暗示，双方离伙伴关系还很远。

俄指谈判属初步阶段

克里姆林宫发言人佩斯科夫周一表示，俄日两国签署和约将是一个“漫长过程”，目前谈判只属初步阶段，明显向日方泼冷水。

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安倍在结束访俄之旅后，将于周三飞往瑞士出席达沃斯论坛。

他在飞往俄罗斯前坦言，与俄罗斯的谈判是二战后悬而未决超过70年的挑战。他并希望，能与普汀进行“坦率的对话”。

佩斯科夫周一表示，迄今为止，日本政府尚未正式宣布愿意与俄罗斯签署和平条约以换取两个岛屿。

日本共同社引述官方消息称，安倍倾向俄方“先行归还”四岛中较小的色丹、齿舞两岛后，就缔结日俄和平条约作为领土问题解决方案。不过，目前上不清楚莫斯科是否愿意将上述两个无人岛的主权移交予东京。

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俄罗斯近几个星期来，国内各大城市传出示威集会，反对政府向日本移交领土。俄罗斯独立民调机构列瓦达上个月的民调显示，74%的俄罗斯民众反对以移交领土换取和平协议，仅有17%的受访者对此表示支持。

就连普汀一向居高不下的支持率亦受到影响，最新民调显示，普汀的民望跌至33.4%，创下13年新低。