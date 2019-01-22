中国促立即放人‧美国将引渡孟晚舟 中国通讯巨臂华为首席财务长孟晚舟遭加拿大当局扣留一案，本月底进入关键时刻。加拿大《环球邮报》周一报道，美国已正式向加拿大提出引渡孟晚舟的申请。

美国将正式向加拿大提出引渡华为首席财务官孟晚舟的申请。（互联网照片）

（多伦多、北京22日综合电）中国通讯巨臂华为首席财务长孟晚舟遭加拿大当局扣留一案，本月底进入关键时刻。加拿大《环球邮报》周一报道，美国已正式向加拿大提出引渡孟晚舟的申请。报道没有提到具体时间，但美国最迟必须在30日前向加方要求引渡。

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中国外交部随即作出反击，点名批评美国和加拿大滥用引渡协议，并敦促加方立即释放孟晚舟，同时强烈要求美方撤销逮捕令。

中国外交部发言人华春莹说：“任何具有正常判断力的人都能看出来，加拿大的做法是错误的。”

华为未评论

她表示，美加联手进行一场“赤裸裸的对中国高科技企业打压的行为”；华春莹痛批，加拿大滥用加美之间的双边引渡条约，对中国公民的安全和合法权益构成严重侵犯，强力敦促美国纠正错误，收回引渡要求，还要加拿大立刻释放孟晚舟。

华为受询时回应表示，对现时的法律程序没有评论；美国司法部则未置评。

去年12月在加拿大当局应美国的要求下，逮捕在温哥华转机的孟晚舟。

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美国指控孟晚舟从2009到2014年涉嫌违反美国对伊朗的制裁，隐瞒华为利用香港注册公司SkyCom将产品转售给伊朗企业，有关罪名最高可囚30年。之后，她于同月中获准以1000万加元（约3102万令吉）保释。

加媒报道，加拿大驻美大使麦克诺顿表示，美国已通知加拿大政府美方计划正式提交引渡孟晚舟的申请。但他没有提及美方会在甚么时候提出。一般而言，一旦启动引渡程序，可能持续达数月乃至数年之久。

据报，麦克诺顿曾为孟晚舟案多次与美国白宫及国务院高层会面，对此案引起的纷争表达愤怒。据报麦克诺顿不满有国民被惩罚，指美国希望法办孟晚舟，但加拿大却因此付出代价。

孟晚舟被捕后，中国先后以“危害中国安全”为由拘捕加拿大前外交官康明凯及商人斯帕沃。之后，涉嫌贩毒的加拿大公民谢伦伯格又被大连市中级人民法院改判死刑。北京的大动作回应，被各国和外媒解读为意在报复的“人质外交”，令中加两国关系持续紧绷。

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公开信吁释放加拿大公民

来自7国的27名外交官、以及19国的116名学者日前连署公开信，呼吁中国国家主席习近平释放两名已遭拘留6周的加拿大公民，宣称这两案有损中国寻求与世界其他国家化解歧异的努力。

信中指出，北京的行径，等同释出“在中国从事外交工作不受欢迎，甚至会带来风险”的信息，形容此举会收窄中加对话空间，令双方更加难以互信，甚至破坏各界在有关问题上求同存异的努力，最后各国都会承受恶果。

这封公开信连署人，包括英国前香港总督彭定康、前英国外相里夫金德、6位前加拿大驻中国大使、前美国驻北京大使骆家辉和洛德、前美国副助理国务卿谢淑丽、前澳洲外长埃文斯、前白宫亚洲事务高级主任麦艾文，还有全球许多著名的中国问题学家，如兰普顿、葛来仪、孔杰荣和夏伟等。

中国官媒早前指，如孟晚舟遭美国引渡，加拿大会输得尤其多，建议加方能最终释放孟晚舟，给中加关系回到正轨创造机会，对美国缓和与中国的关系也将产生正面作用。