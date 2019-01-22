向加拿大提出申请‧美国拟引渡孟晚舟 中国通讯巨臂华为首席财务长孟晚舟遭加拿大当局扣留一案，本月底进入关键时刻。加拿大《环球邮报》周一报道，美国已正式向加拿大提出引渡孟晚舟的申请。

美国将正式向加拿大提出引渡华为首席财务官孟晚舟的申请。（互联网照片）

（多伦多、北京22日综合电）中国通讯巨臂华为首席财务长孟晚舟遭加拿大当局扣留一案，本月底进入关键时刻。加拿大《环球邮报》周一报道，美国已正式向加拿大提出引渡孟晚舟的申请。

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报道没有提到具体时间，但美国最迟必须在30日前向加方要求引渡。

华为就此表示不评论，美国国务院也没有即时回应询问。

不过，中国外交部已随即作出反击，并点名批评美国和加拿大滥用引渡协议。

中促立即释放

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上再次敦促，加方立即释放孟晚舟。

她说：“任何具有正常判断力的人都能看出来，加拿大的做法是错误的。”

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孟晚舟去年12月在加拿大当局应美国的要求下，于温哥华被捕，她被美国控以多项欺诈罪，指她透过一间香港公司，违反美国对伊朗出口制裁令，该罪名最高可囚30年。之后，她于同月中获准以1000万加元（约3102万令吉）保释。

加媒报道，加拿大驻美大使麦克诺顿表示，美国已通知加拿大政府美方计划正式提交引渡华为高管孟晚舟的申请。但他没有提及美方是在什么时候提及这项要求。一般而言，引渡程序可能持续达数月乃至数年之久。

据报，麦克诺顿曾为孟晚舟案多次与美国白宫及国务院高层会面，对此案引起的纷争表达愤怒。据报麦克诺顿不满有国民被惩罚，指美国希望法办孟晚舟，但加拿大却因此付出代价。

孟晚舟被捕后，中国先后以“危害中国安全”为由拘捕加拿大前外交官康明凯及商人斯帕沃。之后，涉嫌贩毒的加拿大公民谢伦伯格又被大连市中级人民法院判处死刑。北京的大动作回应，被各国和外媒解读为意在报复的“人质外交”，令中加两国关系持续紧绷。

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与此同时，来自7国的27名外交官、以及19国的116名学者连署公开信，呼吁中国国家主席习近平释放两名已遭拘留6周的加拿大公民，宣称这两案有损中国寻求与世界其他国家化解歧异的努力。

信中指出，北京的行径，等同释出“在中国从事外交工作不受欢迎，甚至会带来风险”的信息，形容此举会收窄中加对话空间，令双方更加难以互信，甚至破坏各界在有关问题上求同存异的努力，最后各国都会承受恶果。

这封公开信连署人，包括英国前香港总督彭定康、前英国外相里夫金德、6位前加拿大驻中国大使、前美国驻北京大使骆家辉和洛德、前美国副助理国务卿谢淑丽、前澳洲外长埃文斯、前白宫亚洲事务高级主任麦艾文，还有全球许多著名的中国问题学家，如兰普顿、葛来仪、孔杰荣和夏伟等。

签署的前加拿大驻中国外交官雅克表示，希望该公开信能让北京明瞭逮捕上述两名加拿大人不只是中加两国的问题，对中国的声誉和形象都有影响。