大宝森烟花爆炸34伤·3车破镜3男被捕 成千上万的兴都教徒，昨晚在峇都喼斯里苏巴马廉兴都庙庆祝大宝森节，当中有人燃放烟花助兴，孰知烟花飞进人群并爆炸，造成34名男女被火花灼伤，3辆轿车车镜被炸破，警方先后逮捕3名男子查办。

3名嫌犯被带往士拉央法庭申请延扣时，全程躲避媒体的镜头。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）成千上万的兴都教徒，昨晚在峇都喼斯里苏巴马廉兴都庙庆祝大宝森节，当中有人燃放烟花助兴，孰知烟花飞进人群并爆炸，造成34名男女被火花灼伤，3辆轿车车镜被炸破，警方先后逮捕3名男子查办。

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上述意外发生于昨晚8时40分，事发地点为峇都喼斯里苏巴马廉兴都庙附近的高架天桥，朝往第1浴场的路段。

警方：纯粹助兴非滋事

根据警方初步调查，嫌犯燃放烟花纯粹是助兴，并非恶意滋事，无论如何，由于有人受伤及轿车受到破坏，警方目前援引刑事法典第286（疏忽使用爆炸物）条文调查此案。

鹅唛警区主任三苏助理总监说，在民众协助下，警方先后在事发地区逮捕3名嫌犯，他们分别为1名华裔男子（23岁，舞蹈员）及1名印裔男子（28岁，无业），而于今晨3时，另一名印裔男子（25岁，自由工作者）被捕。当中有一人拥有犯罪记录。

“燃放烟花的华裔嫌犯是在印裔社群长大，讲得一口流利的淡米尔语，女友也是印裔，他昨天是与两名友人一起到峇都喼。”

三苏说，受伤的34人，其中6人已被送入医院接受治疗，分别为士拉央医院（3人）、隆市中央医院（2人）及双溪毛糯医院（1人），他表示6人伤势稳定。

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他说，另外28人轻微灼伤，事后被送入当地的临时诊疗所治伤。

“34名伤者分别为印裔男子（13人）、印裔女子（17人）、马来女子（2人）、华裔女子及身份不明者各1人，而3辆被破坏的车辆，分别为日产Serena、宝腾Exora及迈薇。”

三苏强调说，警方在上述庆典中，并未发出燃放烟花或爆竹的准证，嫌犯燃放烟花的动机，被查悉纯粹是为了助兴，并非恶意滋事，肇祸的烟花原本是在空中爆炸，由于技术性问题而飞进人群爆炸造成多人受伤。

3嫌犯延扣4天

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“3名嫌犯从今日起被延扣4天至周五（25日），以协助调查此案。”

他说，警方继续维持1543名警力在现场维持治安至明天（23日），所有伤者今日已出院，并无大碍。

三苏说，警方在延扣嫌犯后才会进行尿检。

而3名嫌犯于今早9时10分，被带往士拉央法庭申请延扣时，全程躲避媒体的镜头。