马哈迪：不受成员党内部纠纷影响‧希盟政府运作良好 首相兼希盟主席敦马哈迪指出，目前希盟在政府的运作良好，不受任何成员党内部纠纷所影响。

马哈迪日前访问奥地利时，与旅居当地及斯洛伐克的大马公民对话。右为大马驻奥地利大使拿督甘尼申。（图：马新社）

（维也纳22日马新电）首相兼希盟主席敦马哈迪指出，目前希盟在政府的运作良好，不受任何成员党内部纠纷所影响。

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“各党内可能为党职等起争执，但这不影响希盟。我们有4个成员党及一个不隶属希盟但在政府内合作的政党（沙巴民兴党）。

他昨晚与旅居奥地利及斯洛伐克的大马公民对话时，针对希盟当政府后是否面对争执一事作出回应时说：“4党同样强大，当要做任何决定时我们必须达成共识……可能有分歧但我们可以接受的，至今我们在政府的运作良好。”

希盟是由人民公正党、民主行动党、土著团结党及国家诚信党组成。

未解决废料不考虑核能

另一方面，针对政府是否计划采用核能发电，马哈迪提到，核能不会成为我国发电能源，除非专家及科学家找到方案解决核废料及萃取过程转化辐射，确保不会影响人体健康。

他说，核废料是危险的，要如何摆脱它是一个问题。

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“至今，科学还无法转化这程序，你可以激活材料发挥功效，却没有方法转化辐射。

“因此，至今我们不接受核能发电厂。不过，当时间到了，当他们（专家及科学家）可以治疗核废料及安全使用，那我们肯定会重新考虑，但现在还不是。”

马哈迪指出，曾有一段时间，我国售卖锡废料给日本，日本利用这辐射品用于其彩色电视业。

“现在的电视都是LED背光源液晶电视，他们没再用锡废料。该废料是危险的，我们与日本公司有很长时间在争执，最终我们准备一平方米土地埋锡废料。”

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对于贪污，马哈迪指出，目前政府零贪污，没有任何人指责政府贪污。

“我无法断言未来会继续零贪污，至少现阶段人民说我们不贪污。”