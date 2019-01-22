拉菲兹：改善人民生活·政府的当务之急 公正党副主席拉菲兹指出，前首相拿督斯里纳吉如今在网上受欢迎，是因为人民希望看到换了政府后有不一样的成果，因此政府的当务之急是规划各种可以改善人民生活的计划。

（八打灵再也22日讯）公正党副主席拉菲兹指出，前首相拿督斯里纳吉如今在网上受欢迎，是因为人民希望看到换了政府后有不一样的成果，因此政府的当务之急是规划各种可以改善人民生活的计划。

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他在脸书贴文说，过去他揭发国阵的弊案如一马发展有限公司（1MDB）、朝圣基金局、人民信托局等，现在是时候专注于改善人民的生活。

“我现在的工作已经与以前还是反对党时不一样了，现在情况有别，有必要对其他事情施压，相信大多数人民都不会忘记纳吉曾经涉及的丑闻。”

他说，纳吉现在或许因为在社交媒体大受欢迎而沾沾自喜，但是如果以为人民爱他，就大错特错了。

“如果他以为他还能再当一次首相，我劝请他别再想了，他的才华是在社交媒体当小丑，就如现在的情况一样。但是人民不会忘记他担任首相时的傲慢、奢侈和滥权。”

他说，他选择不当官是因为相信身为平民才会有空间集思广益，为目前人民的生活问题寻找解决方案。

他说，目前人民有两大生活诉求，其一是协助年轻人就业，把他们介绍给需要寻找员工的中小型企业老板。

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“其二则是协助人民创业，现在大多数人尤其是马来人想要创意却又不敢，或者很快就失败。”

他指出，一般民众会认为现在的情况比过去好，因此希盟政府应该专注于改善他们的生活。

“在政府内的应该推行许多计划，改善人民的经济情况；在政府之外的人，则可以集合人民的力量提升人民的经济情况。”

他说，再过一两年后，当所有努力有了成果，纳吉还是一样地在社交媒体自得其乐，就由他去吧，只要他不能再侵蚀人民的财产。