租车行窃贼赃转卖中介·警捕5男1拥16前科 35岁华裔男子租车干案破门行窃，将赃物交给中介，让中介将物品交给卖家，再由这些卖家去找买家，这种举动持续进行了8个月后，最终遭警方逮捕。

莎法阿顿向媒体展示警方起获的电视机。（图：星洲日报）

（八打灵再也22日讯）35岁华裔男子租车干案破门行窃，将赃物交给中介，让中介将物品交给卖家，再由这些卖家去找买家，这种举动持续进行了8个月后，最终遭警方逮捕。

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警方在逮捕他后，也陆续逮捕了一名25岁印裔男中介、一名25岁巫裔卖家以及两名涉嫌购买贼赃的巫裔男子（年龄30及31岁）。

随着嫌犯落网，警方侦破了12宗发生在双溪毛糯的绍嘉那乌达马（Saujana Utama）的破门行窃案。

5小时破案

双溪毛糯警区主任莎法阿顿警监指出，警方于本月14日早上10时30分，接获一名38岁华裔男子投报指住家遭爆窃，损失逾万令吉财物后，在5小时内就破案。

她说，警方原先在双溪毛糯斯里根登路（Jalan Sri Kundang）一间住家逮捕35岁主嫌以及25岁印裔中介，并起获一台手提电脑、一台数码相机、一个电脑屏幕、一个中央电脑处理器（CPU）、7部智能手机、2台平板电脑、一条项链、一架电磁炉、一把本田车钥匙、3把第二国产车钥匙以及两张韩国纸币。

“警方也将一辆停放在嫌犯住家前的白色迈薇轿车带回警局调查，并在车内起获了嫌犯用来破门行窃的干案工具及手套；警方较后也在嫌犯的带领下起获4台电视机。”

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莎法阿顿指出，警方较后也在雪州本查阿南以及瓜雪贸易中心（Pusat Perdagangan Kuala Selangor）逮捕3名买家及卖家。后者承认从嫌犯手中接获6台电视机，并以每台250至400令吉售出给买家，从中每卖出1台将获得50令吉佣金。

她说，被捕的华裔男子是1名华印混血儿，拥有16项前科，包括6项破门行窃等街头罪案以及10项毒品前科，甚至也曾涉及了毒品而遭警方发出逮捕令通缉他，他于去年5月开始活跃。

“主嫌犯还租车来干案，警方发现在嫌犯住家起获的1辆迈微轿车是嫌犯于上个月开始租下的。”

她说，警方援引刑事法典第457（破门行窃）条文调查此案，2名买家已获释，至于其余者则还在延扣当中。

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