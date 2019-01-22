谷歌违欧盟私隐例罚2.3亿 法国周一首次援引欧盟严格的《一般资料保护规例》，宣布向谷歌罚款5000万欧元（约2.3亿令吉）。法国资料保护办公室称，谷歌的私隐条款难以为用户理解，尤其在个人化广告上，用户难以管理个人资料如何被使用，因此作出判决。谷歌发表声明称，用户期待高度透明及对私隐的控制，而谷歌亦一直承诺确保达到预期，称会研究判决才决定下一步行动。

法国周一首次援引欧盟严格的《一般资料保护规例》，宣布向谷歌罚款5000万欧元（约2.3亿令吉）。法国资料保护办公室称，谷歌的私隐条款难以为用户理解，尤其在个人化广告上，用户难以管理个人资料如何被使用，因此作出判决。谷歌发表声明称，用户期待高度透明及对私隐的控制，而谷歌亦一直承诺确保达到预期，称会研究判决才决定下一步行动。

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两个关注团体去年5月代表约万人发起诉讼，指谷歌在Android系统的部分应用程式中表示除非用户同意条款否则不提供服务，是“强制同意”。

另外，谷歌为重返中国市场，秘密推进“蜻蜓计划”以配合中国政府审查政策，研发搜索引擎过滤信息，监视网民的国际行动，引起人权团体不满，上周五聚集在谷歌位于伦敦总部外抗议。