巫程豪：希盟须守改革诺言“高层亲友应拒掌政企” 行动党前士姑来州议员巫程豪促请希盟高层务须遵守改革的诺言，政治领袖和他们的朋党及亲朋戚友不应被委任为政府相关公司的董事和领导，受委者应该以“利益冲突”为理由，断然拒绝受委。

（柔佛‧新山22日讯）行动党前士姑来州议员巫程豪促请希盟高层务须遵守改革的诺言，政治领袖和他们的朋党及亲朋戚友不应被委任为政府相关公司的董事和领导，受委者应该以“利益冲突”为理由，断然拒绝受委。

广告

巫程豪针对首相政治秘书的太太被委为一家政府相关公司，即大马策略信托基金会（Amanah IkhtiarMalaysia）主席一事，今天在推特发文说：“改革不是口头禅而已，人民要看到的是有诚意和决心的具体改革。”

“希望联盟在现任首相领导下，不但没有实现具体的政经改革，反而巫统和国阵旧有的陋习及文化，逐渐侵蚀希盟的文化、政策。”

指掌权精英改革意志遭侵蚀

他指出，朋党主义以更加精致的包装方式，侵蚀现有掌权精英的改革意志，最恐怖的事实在于希盟高层本身患上了“否定症候群”，默默允许旧有巫统和国阵的政治文化侵蚀他们本身领导的心胸。

“希盟承认本身的朋党主义才是改革旧有经济模式的第一步。至目前为止，希盟领袖在消灭朋党主义经济政策并没有展示令人满意的决心。”

“政府相关公司高层在没有垄断经济模式实现的过渡时期，应该由没有政党背景和关系的专业人士担任，直到反垄断立法开放自由、没有种族偏见的市场实现。”