瑞士新美名列三甲‧全球人才竞争力马排27 2019全球人才竞争力指数（GTCI）报告显示，瑞士、新加坡和美国在人力竞争力方面继续领先，名列三甲；而亚洲、拉丁美洲和非洲国家的人才基础正在逐步减少。

（瑞士．达沃斯22日电）2019全球人才竞争力指数（GTCI）报告显示，瑞士、新加坡和美国在人力竞争力方面继续领先，名列三甲；而亚洲、拉丁美洲和非洲国家的人才基础正在逐步减少。

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马被归纳为中高收入国

马来西亚在报告中名列第27，被归纳为中高收入国；在东亚、东亚和大洋洲组则名列第5。

这项报告证实，人才问题已成为企业、国家和城市关注的主要问题，人才表现被视为增长和繁荣的关键因素。

今年的报告特别侧重于创业人才——如何在全世界鼓励、培养和发展创业人才，以及这如何影响不同经济体的相对竞争力。为激励企业家和企业内的人才和未雨绸缪的雇员，新办法正在出现，例如，努力发展自下而上的创新和赋予雇员权力。这种进步在城市尤其如此，在这些城市，“智慧城市”生态系统正越来越多地发挥人才磁铁的作用。

排名最高国对创业人才最开放

“结果进一步表明，排名最高的国家和城市往往对创业人才最开放；数码化和全球化正在增强创业人才的作用。”

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报告还显示，城市而不是国家正在发展更强大的人才中心角色，这对于重塑全球人才格局至关重要。城市的重要性日益增加，是因为它们具有更大的灵活性和适应新趋势和新模式的能力——作为政策可以更迅速改变的灵活的经济单位，城市对人才、特别是企业家人才更具吸引力。

今年排名第一的城市是华盛顿特区，其次是哥本哈根、奥斯陆、维也纳和苏黎世。华盛顿位居榜首可以归因于它在研究中衡量的5大支柱中的4大方面的强劲表现，特别是在全球化、吸引力（Attract）、培养力（Grow）和人才环境（Enable）4大支柱中。其稳定的经济、充满活力的人口、卓越的基础设施和连通性、高技能的劳动力和世界一流的教育，都是促使这个城市成为人才中心的要素。

这份报告通过68项指标来衡量全球人才竞争力水平。2019年指数涵盖125个国家和114个城市（2018年分别为119个国家和90个城市），包括所有收入群体和发展水平。

2019年排名前20的国家今年是该指数发布的第六版，瑞士仍然是2019年全球人才竞争力指数的领头羊，而新加坡和美国则分别排在第二位和第三位，就像2018年那样。

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其次是斯堪的纳维亚国家，包括挪威（第四）、丹麦（第五）、芬兰（第六）和瑞典（第七）。

也门在今年的指数中以第125位垫底，略低于刚果（124）和布隆迪（123）。

与往年一样，较高的排名与较高的收入水平有关。在较发达国家提高人才竞争力的政策和做法不太容易受到政治和社会经济波动的影响。高收入经济体能够稳定地投资于终身学习、强化技能、吸引和留住全球人才。