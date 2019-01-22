墨西哥今年首宗记者被杀事件‧获政府保护仍遭毒手 该国北部的南下加利福尼亚州一家社区电台的34岁台长穆鲁亚先前因职务关系接到死亡威胁。他自周日午夜起失踪，周一晚被发现陈尸在一条水沟。州长门多萨说，这肯定是一宗谋杀案，并承诺会缉捕凶手：“必定会惩罚犯下这懦夫般罪行的人”。

墨西哥发生今年全国首宗记者被杀案件。

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该国北部的南下加利福尼亚州一家社区电台的34岁台长穆鲁亚先前因职务关系接到死亡威胁。他自周日午夜起失踪，周一晚被发现陈尸在一条水沟。州长门多萨说，这肯定是一宗谋杀案，并承诺会缉捕凶手：“必定会惩罚犯下这懦夫般罪行的人”。

无国界记者组织墨西哥总干事弗洛雷斯表示，穆雷尔已经是政府保护记者和权益分子计划当中受到保护的目标之一，但依然惨遭毒手。该墨西哥去年有9宗记者被杀案件，创下新高，令该国成为对于记者来说全球第三最危险的国家，仅次于阿富汗和敍利亚。

在贩毒和政治舞弊猖獗下，墨西哥自2000年以来已有过百名记者被灭口。