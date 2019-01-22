1MDB弊案待美引渡受审‧保外被拒 黄宗华上诉 高盛集团前银行家黄宗华已针对地庭拒绝在聆审引渡美国受审程序前让他保释外出的裁决，向高庭提出上诉。

（吉隆坡22日讯）高盛集团前银行家黄宗华已针对地庭拒绝在聆审引渡美国受审程序前让他保释外出的裁决，向高庭提出上诉。

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据英文财经杂志《TheEdge》报道，主控官马哈蒂尔副检察司表示，黄宗华于本月8日入禀高庭提出上诉，高庭目前还未择订过堂日期。

黄宗华的律师拿督陈福泉说，他们正在寻求大马监狱局的许可，在法庭针对引渡程序作出裁决前，让黄宗华与美国律师有充份时间会面。

他表示，黄宗华委任美国一家律师楼负责此案，其当事人需要美国律师协助准备宣誓书。

他透露，该名美国律师已回国，并指如果黄宗华无法与律师联系，他将面对“严重的障碍”。

对此，马哈蒂尔回应说，监狱局对于黄宗华要求与美国律师联系一事并无任何疑虑，前提是必须符合一些条件，但他不知道具体条件。

地庭于本月7日指黄宗华很大可能潜逃、以及呈堂的医药报告证据不足等理由，驳回黄宗华要求保外的申请。

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黄宗华于去年12月19日被控4项控状，指他与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，抵触2007年资本市场及服务法令。