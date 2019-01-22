意大利副总理指责持续“殖民”非洲‧法国怒了 意大利副总理迪马奥上周六（19日）演讲时，指责法国的非洲政策，称法国持续“殖民”非洲，导致非洲的贫穷，并使得大批非洲移民涌入欧洲。对此，法国外交部周一召见意大利驻法大使，强烈抗议迪马奥的言论“非常不友好且毫无根据”，同时也罔顾双方同为欧盟国家的伙伴关系。

意大利副总理迪马奥上周六（19日）演讲时，指责法国的非洲政策，称法国持续“殖民”非洲，导致非洲的贫穷，并使得大批非洲移民涌入欧洲。对此，法国外交部周一召见意大利驻法大使，强烈抗议迪马奥的言论“非常不友好且毫无根据”，同时也罔顾双方同为欧盟国家的伙伴关系。

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不过迪马奥仍不肯妥协，他周一晚对记者称，法国正在操控使用非洲法郎的14个非洲国家经济，非洲法郎是殖民时代由法国财政部发行的货币。但法国称，非洲法郎的使用确保了这些非洲国家的货币稳定。

自去年6月意大利民粹主义新政府上台，意大利已经多次与法国产生冲突。去年，法国指责意大利不允许移民救援船停靠在他们的港口，意大利则指责法国拒绝接收移民。