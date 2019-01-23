The Gardens征路合法·高庭谕令移走障碍物 （亚庇22日讯）亚庇高庭今日裁决，本都善The Gardens高级公寓发展商Marvelgold合法征用Formosa花园相接的道路（Lorong Formosa B），作为公寓的进出口。





The Gardens高级公寓发展商Marvelgold代表律师曹喜喜。

（亚庇22日讯）亚庇高庭今日裁决，本都善The Gardens高级公寓发展商Marvelgold合法征用Formosa花园相接的道路（Lorong Formosa B），作为公寓的进出口。

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Unsur Pancar须承担堂费

高庭法官拿督马丁麦林依当今日在科技法庭内作出上述裁决后，谕令第二答辩人，即Formosa花园发展商Unsur Pancar移走所有的围篱和屏障，以及停止对Marvelgold的任何阻碍，并允许Marvelgold使用有关路段。

同时，法官谕令第二答辩人承担5万令吉的堂费。

起诉人的代表律师曹喜喜今日在法庭受访时说，The Gardens于2016年11月竣工，本该在2017年4月移交钥匙给买主，却因道路征用纠纷以致兵南邦县议会迟迟不发出入伙证予The Gardens。

她说，当时兵县议会发出通函，要求Marvelgold（The Gardens发展商）和Unsur Pancar（Formosa花园发展商）协商，以解决道路征用纠纷，当局也会待事件解决才向The Gardens发出入伙证。不过，双方最终无法谈妥，Marvelgold才将此事带上庭寻求司法解决。

她也说，法官今日针对兵县议会所发出的通函提出意见。法官认为，当局发出此函有不妥之处，基于此，兵县议会须依照高庭今日的判决，就The Gardens获得入伙证一事，作更进一步的表示。

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“兵县议会要不要发出The Gardens入伙证，是兵县议会的决定，但是法庭认为，Marvelgold可合法征用有关路段。”

The Gardens有500个单位，其中497个单位已卖出。买主因The Garden迟迟无法获得入伙证感到十分忧虑，寻求多名人民代议士协助，也曾报警求助。



