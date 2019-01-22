香港五星酒店铝窗飞坠‧砸死女游客 香港尖沙嘴弥敦道五星级的美丽华酒店，周一发生铝窗飞坠意外，一名路过的中国女游客不幸被击毙。据报，当时，酒店的一名清洁女工正在16楼的一个房间打扫，为散去房客留下的烟味而打开玻璃窗，不料玻璃窗却突然坠下，她事后涉“容许物件从高处堕下”被捕。

天降横祸！

香港尖沙嘴弥敦道五星级的美丽华酒店，周一发生铝窗飞坠意外，一名路过的中国女游客不幸被击毙。据报，当时，酒店的一名清洁女工正在16楼的一个房间打扫，为散去房客留下的烟味而打开玻璃窗，不料玻璃窗却突然坠下，她事后涉“容许物件从高处堕下”被捕。

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途经现场的24岁左姓中国女子当场昏迷，送院抢救后不治身亡。与女死者同行的一名男子则受轻伤，经送院治理后已出院。

警方称续调查酒店及大厦业主是否有责。此事引起各界关注铝窗是否失修的问题。香港屋宇署发言人表示，已向美丽华酒店的业主发出勘察令，限令1个月内委托合格人员检查酒店所有的窗户，然后提交报告，若发现有问题的窗户更须就如何补救及维修提出建议，以策安全。