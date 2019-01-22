达因：“数字主权”入侵‧大马有理由忧中5G技术 精英顾问团主席敦达因说，由于今天面临著“数字主权”（Digitalsovereignty）的入侵，马来西亚有很好理由担心中国网络建设的指数上升至5G技术。

达因（左）发表主题为“复杂世界中的马来西亚”的演说。旁为主持人兼国防部副部长刘镇东。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）精英顾问团主席敦达因说，由于今天面临著“数字主权”（Digitalsovereignty）的入侵，马来西亚有很好理由担心中国网络建设的指数上升至5G技术。

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他说，资讯的传播及储存大大改善了人们日常生活，但我们还是需要停下来问一问，我们对资讯便利所要付出的代价。

他今日在首个国防白皮书系列对话会上说，美国和中国的关系就是例证，这可从“中国制造2025”大蓝图的高科技中国霸主地位及其超强的5G技术中看出；中国在技术实重力及其经济主导地位，引起了美国对其知识产权盗窃的指控，以及指责中方商业技术公司为国家利益服务。

科技进步破坏人们生活与工作

今日对话会的主题为驾御“修昔底德”（Thucydides）陷阱（指国际关系中新崛起大国与既存大国之间的挑战）的风险，达因说，科技技术的进步，已进一步破坏了人们生活与工作，进而对国际关系产生了影响。

他说，这些有关做了甚么、去了哪、买了甚么、说了甚么等讯息都是有意识的上传网络，而且这些都能从日常电子器材的资讯中获取的资料；毫无疑问的，中国在这一领域发挥著引领作用，这在安全、隐私、战略带来甚么影响呢？

他指出，对网络安全及数据的掌控，已成为国际政治议题，既使现今或不久的将来，强国的权力平衡往往取决于对技术的操控；因此，他认为有充份的理由来担心中国的5G技术。

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是否封杀华为5G言之过早

另外，在新闻发布会上，国防部被询及是否会封杀华为参与5G网络建设时，国防部长末沙布说，目前尚言之过早，该部还需要事先进行研究。

部长没表明是否将封杀华为5G网络建设，但说明，该部拥有相关网络安全部门作出研究，若对大马有利则不打算封杀，若威胁国家主权及安全则会禁止。

传中扣刘特佐充东铁谈判筹码

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另外达因也说，东海岸铁路计划（ECRL）合约尚处于谈判阶段，他希望大马与中国的谈判尽快有结论。

询及有消息谣传中国扣押了1MDB案件关键人物刘特佐，以便利用他作为中方与大马谈判ECRL合约的筹码，达因说：“请问你（媒体）能确认这内幕消息吗？”并表明很难回应这样揣测。

政府重新检讨东铁合约，绝对与中国或美国无关，纯粹是出于考虑大马本身利益。

不信希盟将接管首要媒体

此外，谈到希盟是否计划接管首要媒体集团时，他表示不相信希盟将接管首要媒体集团；他交由该集团董事部做决定。

提到中美贸易战，他披露，不只大马，许多东盟成员国也从中美贸易战获利，可是中美贸易战只属短暂，长远而言我们要的是和平，和平之下国家才能发展经济，所有国家都应和平相处，没必要像过去引发第一和第二世界大战。

“大马反对任何形式的战争。只有稳定才能吸引外来投资者，否则没人要来投资。而目前是中国最佳的发展时期。”

达因说，大马也从马中的双边贸易活动受惠，最新统计显示，大马去年外来直接投资（FDI）总额，中国的FDI占了近30%，而且马中双边贸易额首次上升超过1000亿美元，以这样发展势头，大马与中国还需要持续地恶斗下去吗？

“就交由政治人物去决定吧。”

建议外交部贸工部合并

达因建议外交部和国际贸易及工业部（贸工部）这两部门合并在统一部门下，称为外交及贸易部（Ministry ofForeign Affairs and Trade）。

他说，为了促进外交部及贸工部在外交政策上的决策，有个良好的讯息交流与互换平台，他认为政府应合并上述两个部门；像去年11月在新加坡通过的“中国─东盟战略伙伴关系2030年愿景”，各部门应考虑到具体的问题，包括涉及“一带一路”的合约、东盟经济共同体2025年蓝图议题上，外交部应咨询贸工部，而贸工部反过来应详尽考量其相关的文件。