总警长：息息相关·肃毒可降犯罪率 （亚庇22日讯）大马警察部队致力打击毒品罪犯，以便进一步降低犯罪率。





全国总警长弗兹：打击毒品罪案有助降低犯罪率。

（亚庇22日讯）大马警察部队致力打击毒品罪犯，以便进一步降低犯罪率。

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全国总警长丹斯里弗兹指出，犯罪率与毒品罪案息息相关，因此打击毒品罪案可有效降低犯罪率。

他说，警队这几年致力打击毒品罪案，相应犯罪率，特别是偷窃案等会下降。

弗兹今日在亚庇一家酒店为全国警察毒品罪案调查组会议主持开幕仪式后，向记者发表上述言论。

“我们过去大力打击非法赌博活动，也发现这项努力有效打击犯罪率。”

去年起值7040万毒品

弗兹指出，警方毒品罪案调查局在去年表现标青。在2018年第四季比2017年同时期，逮捕率提高10％，由原本4万8582人提高至5万3380人。

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他说，去年同时期起获的毒品市值也提升231％至7040万令吉。

“我们在去年最后一季也捣破9个制毒厂，2017年同时期我们才捣破5个制毒厂。”

弗兹认为，警方这项成就是因为警队所有单位互相合作的成果。除了由毒品罪案调查组主导之外，其他各组警员也协助收集情报，互相合作，共同打击国家首号敌人毒品。

此外，他说，警方也与外国反毒机构合作、交换情报、派员接受训练、吸收新科技训练等，都为打击毒品作出贡献。

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人民仍认为犯罪率严重

另一方面，弗兹指出，警队将与顾问公司合作，探讨如何调整民众对国家罪案的印象。

他解释，我国犯罪率每年都下降，去年降了11.9％，前年下降10％，但是，民众对犯罪率的印象却没有改变，一直认为我国犯罪率严重。

总警长：寻求土耳其协助

带回赴叙参加IS大马人

我国将通过与土耳其当局合作，把赴叙利亚参与“哈里发国”（IS）的大马公民带回来。

参与者须有回国意愿

全国总警长丹斯里弗兹说，随著警方在去年10月把31岁的恐怖分子的遗孀及遗孤3人带回来之后，一些有亲属在叙利亚者也纷纷要求警方协助。

“他们的家庭成员要求警方协助把家人带回来，但是，参与者也必须要有回国的意愿，否则很难成行。”

弗兹今日在亚庇一家酒店为全国警察毒品罪案调查组会议主持开幕仪式后，向记者发表上述言论。

他说，警方与土耳其政府及安全部队合作，至少掌握52名在叙利亚及伊拉克的大马公民，目前正试图说服他们回国。

“最重要的是这些大马人必须联络我们，这样我们才能够展开行动把他们带回国。”

遭营救妇女非自愿赴叙

弗兹澄清，艾莎（化名）没有被关在牢里因为她不是自愿赴叙，而是跟随丈夫前往，所以她的丈夫在去年2月初战死之后，便透过大马亲人向警方求助。

警方联合大马驻土耳其大使馆、土耳其政府和土耳其国家情报局（NIT）等协助，于去年10月6日把她和2名2岁及5岁儿女接回大马。她也是首个顺利营救回国的案例。

“她目前进行重塑以便回到社会，她的进度令人满意。”

弗兹表示，警方没有接到通知有关大马公民因涉及哈里发国活动遭土耳其当局扣留；无论如何，他说，一旦警方接获通知会设法拯救他们。

前IS分子须参与重塑

据了解，目前至少有11人表达欲回到大马，警方正尝试协助他们。

为了避免恐怖主义的极端思想在归国的前IS分子中残留潜伏，回国的前IS分子除了要经过重塑计划，弗兹也下令警队政治反恐组，深入研究大马恐怖分子深陷IS极端思想的原因。

全国总警长弗兹（右）表示，金马仑补选治安受控制。左为全国警察毒品罪案调查总监拿督斯里莫末沙烈。

总警长：增派1300人手

金马仑补选治安受控

全国总警长丹斯里弗兹说，金马仑国席补选治安受到控制，而且警察今日率先为补选投票，投票过程顺利。

“整个过程顺利，我们希望这个情况维持下去至本月26日投票日。”

弗兹今日在亚庇一家酒店为全国警察毒品罪案调查组会议主持开幕仪式后，向记者发表上述言论。

他说，由提名日至今，竞选期间的治安受到控制。

他说，警方在补选期间接获的投报都是涉及选举法令及贪污法令。

“警方共派遣1300名各级警员前往金马仑维持补选治安，我们会继续监督当地治安情况，确保当地治安受到控制。”





