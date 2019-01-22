英美法领袖“家事忙”缺席‧达沃斯经济论坛失色 来自全球各地的约3000名政商界入士周二起聚集瑞士阿尔卑斯山区滑雪胜地达沃斯举行的世界经济论坛，但英美法等大国领导人因“家务繁忙”宣布缺席会议，令这场经济界盛会或有所失色。

（达沃斯22日综合电）来自全球各地的约3000名政商界入士周二起聚集瑞士阿尔卑斯山区滑雪胜地达沃斯举行的世界经济论坛，但英美法等大国领导人因“家务繁忙”宣布缺席会议，令这场经济界盛会或有所失色。

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此外，从亚洲到欧洲，近期都出现了经济疲软迹象，民愤高涨亦动摇多个主要民主国家，全球领袖们要讨论的全球挑战可不少。

达沃斯论坛将举行至周五，这场出度经济盛会被视作与企业领袖、央行官员、华尔街重量人物、掌权者以及最有权势的政客沟通。

全球经济展望心情低落

但展望经济却是心情低落。就在论坛开幕前夕，国际货币基金组织（IMF）于周一表示，随着贸易战和金融市场波动进一步影响投资环境，全球经济正以快于预期的速度放缓。中国也在同一天公布经济数据，预料将会显示去年中国经济成长，近30年来最慢。

值得注意的是，美国和欧洲等几位大国的领导人将缺席本次论坛。美国总统特朗普因预算僵局早前已宣布缺席，之后更取消美国代表团的行程，但预祝会议成功。

英国首相梅伊因为脱欧进程遭遇重大失败无暇分身；法国总统马克龙，也决定留在国内应对让他焦头烂额的黄背心抗议活动。此外，去年曾参加论坛的中国国家主席习近平和印度总理莫迪，也都将缺席此次世界经济论坛年会。此外，津巴布韦总统姆南加古瓦为处理国内危机提早回国，不出席论坛。

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中国王岐山率团出席

中国方面，改由国家副主席王岐山率团前往。而特朗普宣布取消达沃斯行程，双方这次不会有会面的可能。特朗普在上周六接受媒体采访时说，他认为中美贸易争端的对话取得了进展。

但论坛官方的回应表现出明显的镇定，仍然有60多位国家元首和政府首脑出席论坛，世界政局还是得到了广泛的代表。

预计日本首相安倍晋三、德国总理默克尔、被喻为“巴西特朗普”的巴西总统博尔索纳罗届时会到场。参加这场商界人士包括摩根大通执行长戴蒙、脸书营运长桑伯格。

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今年达沃斯论坛的主题是“全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球结构”，讨论的话题包括数字化和人工智能。

这一年来，之前全球各地经济罕见同步成长的荣景已烟消云散，企业界更因为令人失望的经济数据、国际贸易战中政治危机升高、美国政府关门、英国脱欧等、气候变化正在造成严重破坏等各种状况，显现自2016年以来最严重的空头情绪。

脱欧及贸易冲突将成话题

一位欧洲高级外交官认为，在政治讨论上，英国脱欧在即、全球贸易冲突以及民粹主义的崛起势必会成为主导话题。

德国总理默克尔将会在周三下午抵达论坛发表讲话。她还会与政界和经济代表讨论人工智能、欧洲及非洲事务等话题。

另外，她还将与女性领导者举行一场会晤。