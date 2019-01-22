达沃斯经济论坛‧首位拉美地區領袖發言‧巴西新總統料成焦點 分析预料，他将把握机会推销经济改革蓝图，以吸引外资；越南总理阮春福亦料将趁机向国际宣传越南在美中贸易战的避风港地位。

（达沃斯22日综合电）有专家指出，特朗普的缺席或许会使巴西新任总统博尔索纳罗成为此次年会的焦点人物。

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分析预料，他将把握机会推销经济改革蓝图，以吸引外资；越南总理阮春福亦料将趁机向国际宣传越南在美中贸易战的避风港地位。

现年63岁的博尔索纳罗，在去年大选中赢得压倒性胜利。

伦敦资讯提供商IHS Markit拉丁美洲高级主要分析师凯塞多指出，博尔索纳罗将成为第一位在达沃斯发言的拉美地区领袖，演讲将持续45分钟，但这也正是危险所在。

他说：“即便在就职典礼上，他也只说了10分钟，这样他的助理能让他的演讲始终紧扣主题。但这个人向来以想什么就说什么著称，而且只会在演讲结束后才担心后果。谢天谢地演讲结束后没有问答环节。”

此次达沃斯之行，也是博尔索纳罗成为拉美最大民主国家、最大经济体的总统后，首次的国际行程。按计划，他将在周二下午向达沃斯与会者发表主旨演讲。

经济学人智库巴西分析师伍德指出，由于博尔索纳罗代表着巴西从左向右的转变趋势，他无疑会吸引大家的目光，“但博尔索纳罗不太可能在达沃斯的全球讨论中发挥领导力，他将被那些真正有领导力的人盖过锋芒。”

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巴西经济产值占全球经济产值的四分之一。